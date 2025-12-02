Emma Hemming compartió nuevos detalles sobre la salud de su esposo, Bruce Willis. Hace unas semanas se había dado a conocer que la modelo tomó la decisión de trasladar al actor a una casa de cuidados especiales, pero ahora aclaró cómo se encuentra realmente.

En entrevista con el programa Today, Emma, de 47 años, habló sobre la situación actual de la estrella de Hollywood, quien fue diagnosticada con demencia frontotemporal en 2023. La esposa del intérprete de John McClane en “Duro de matar” aseguró que Willis sigue en tratamiento, aunque rodeado del cariño y la atención que necesita.

“Está rodeado de amor y cuidados, y se encuentra muy bien con una enfermedad tan cruel”, señaló.

Durante la transmisión en vivo, Emma también habló sobre el premio Tom Hanks Caregiver Champion que recibió en la gala Hidden Heroes en Washington, D.C., en reconocimiento a su labor y defensa a favor de los cuidadores.

Emma Heming se casó con Bruce Willis en 2009; producto de su matrimonio, recibieron a sus dos hijas Mabel y Evelyn. Fotos: Instagram

Hemming, autora del libro “The Unexpected Journey”, explicó que Bruce les informó cuando fue diagnosticado con afasia, y que tanto ella como sus dos hijas, Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11, recibieron la noticia sobre su retiro de la actuación. El diagnóstico también fue compartido con sus hijas mayores: Rumer, de 37 años; Scout, de 34; y Tallulah, de 31, fruto de su matrimonio con Demi Moore.

Emma, quien está casada con Willis desde 2009, también comentó durante una conferencia de End Well 2025, citada por PEOPLE, que es de las personas que recuerdan la trayectoria icónica de su esposo, aunque reconoce que él nunca se obsesionó con su carrera.

“No creo que haya insistido ni reflexionado mucho sobre quién es ni sobre lo que ha hecho. Creo que siempre ha disfrutado de ser actor, de entretener a la gente (…) Le encantaba. Era una pasión suya”.

La actriz y modelo Emma Heming. Foto: Instagram oficial.

Pese a los momentos difíciles, Hemming aseguró que acompañarlo y estar presente se ha convertido en una fuente de alegría para toda la familia.

“Nuestra vida es muy sencilla. De hecho, siempre lo ha sido. Creo que el simple hecho de poder estar presente con él es la alegría”, dijo a PEOPLE.

