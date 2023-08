Esposa de Bruce Willis reconoce que no es buena haciéndose cargo del actor

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, recurre una vez más a las redes sociales para compartir con sus seguidores el difícil proceso que vive a lado del actor que, hace seis meses, fue diagnosticado con demencia frontotemporal, enfermedad que ha alterado sus comportamientos y personalidad, situación con la que ha tenido que lidiar la modelo, quien está a su cargo y, aunque siempre hable positivamente de la situación que su familia atraviesa, en esta ocasión, Emma optó para expresar que no se encuentra bien y que, aunque hace lo mejor que puede, a veces siente que no es tan buena en el cuidado de su pareja.

Los últimos años tomaron un ritmo vertiginoso para la familia Willis, luego de que Bruce fuera diagnosticado con afasia, una enfermedad que causa problemas con el lenguaje, sin embargo, fue cuestión de poco menos de un año para que su condición progresara, convirtiéndose en demencia frontotemporal, causante de cambios en el comportamiento de quien lo padece, inhabilitándolo de interactuar en público. Este se convirtió en el detonante para que el actor y su familia tomaran la decisión de que, luego de 43 años de carrera, se retiraría de la actuación.

A partir de ahí sus cinco hijas; Rumer, Scout LaRue y Tallulah (a quienes tuvo a lado de Demi Moore) y Mabel Ray y Evelynn Pen (producto de su matrimonio con Emma Heming) han demostrado la hermandad que las une, compartiendo fotografías y publicaciones alusivas al amor que sienten por su padre, quien cumplió 68 años el 19 de marzo pasado. Sin embargo, ha sido su actual esposa quien ha estado más presente para el actor, siendo -prácticamente- su cuidadora las 24 horas del día, situación que la exmodelo de 45 años ha tomado con filosofía pues, derivado del diagnóstico de su esposo, lanzó una marca de suplementos para la salud del cerebro y, aparte de las ganancias, son redigiridas a una fundación que apoya a personas con Alzheimer y otros tipos de demencia.

Y aunque Emma se muestre, la mayoría de veces, con una sonrisa y una actitud positiva, también se ha dado al tiempo para dirigirse a sus seguidores para compartirles que no todo el tiempo se siente bien, sobre todo, le habla a las personas que, como ella, están al cuidado de una persona con demencia. Ayer fue uno de esos días, pues la también actriz se tomó un momento, luego de una caminata, para subir a su vehículo y reconocer que la vida que lleva no es sencilla y que aunque se esfuerce por mostrar que lleva una vida feliz, hay veces en que no lo es en lo absoluto.

"Sé que parece que estoy viviendo mi mejor vida, tengo que hacer un esfuerzo consciente todos los días para vivir la mejor vida que pueda. No quiero que se malinterprete que soy buena porque no lo soy, no estoy bien.", dijo Hemming y expresó que consideraba importante romper con los pensamientos y hablar de cómo se siente y no quedarse callada con todas las ideas que le asaltan la cabeza, por lo que invitó a sus seguidores a hacer lo propio.

De hecho, Heming pidió a sus seguidores que tomaran un respiro de su día, a sabiendas que muchos de ellos estarían atravesando un momento estresante o complicado, para apreciar la belleza de la naturaleza e inmortalizarla en una fotografía, la que les solicitó que le enviaran: "Le pido que considere seguir buscando esa cosa o momento hermoso en su día".

La petición de Emma fue muy bien recibida por sus seguidores a tal grado que compartió varias de las fotografías que le enviaron.

A la postre, la pareja de Willis destacó que pese a darse un momento para reconocer que puede sentirse derrotada, su grna motivación era sacar adelante a sus dos hijas y ser fuerte para Bruce. "Tengo que dar lo mejor de mí por mi bien y el de mi familia, no me resulta fácil, pero siempre hago lo mejor que puedo", destacó.

Tallulah, la tercera hija del actor, comentó esta publicación con un sentido mensaje donde indicaba que amaba a Ema y estaba de acuerdo con las palabras que emitía.



