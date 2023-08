Silvia Pinal no irá a la boda de su bisnieta Michelle Salas

Fue a principios de mayo cuando, con una conmovedora publicación en Instagram, Michelle Salas dio a conocer que ella y su novio por más de siete años, Danilo Díaz Granados, noticia que llenó de emoción a más de una de las integrantes de la familia Pinal; una de ellas, por supuesto, fue doña Silvia Pinal, quien ha expresado en más de una ocasión que le encanta la pareja que hacen, sin embargo, la primera actriz no asistirá a la boda de su bisnieta y fue Sylvia Pasquel, su hija mayor, quien habló de los motivos por los que se ausentará en la ceremonia nupcial.

Desde que se dio a conocer la noticia del compromiso entre Michelle y su pareja, el empresario venezolano, han sido muy pocos los detalles que se han revelado acerca de la boda pues, ni la madre de "Mich" ni su abuelita, Stephanie Salas y Sylvia Pasquel, respectivamente, han querido hablar del tema, asegurando que a ellas no les corresponde hablar de una boda en que ellas no son las novias, sin embargo, la joven de 34 años tampoco está dispuesta a hacerlo debido a que siempre ha preferido mantener su relación amorosa en un entero hermetismo.

Hasta la fecha, la única certeza que conocemos sobre la boda de Mich y Danilo, quienes comenzaron su relación en 2016, es que no será oficiada en México, pues en una entrevista para "Ventaneando", Sylvia Pasquel dijo que doña Silvia, bisabuela de Michelle, no acudiría a dicha celebración precisamente por las dificultades que representa que viajé de nuestro país a otro lado del mundo.

Esta respuesta dejó atónitos a las reporteras y reporteros que trataban de conseguir una declaración de la actriz, la cual estimó que llevar a "la Pinal" a otro país implicaría una serie de requisitos que podrían no cumplirse en su totalidad.

"Hay cosas que sí se pueden y otras que no porque mi mamá ya es una persona muy adulta, es una persona que para viajar con ella es un tema porque no es nada más ella, tiene que llevar enfermeros; y los enfermeros tienen que tener un pasaporte, tienen que tener visa", explicó y determinó que no era lo mismo llevarse a soña Silvia a Acapulco, como suele hacerlo, que poder trasladarla fuera del país.

Y aunque la actriz no dio detalles de la boda de su nieta, lo que sí confió a la prensa fue que ya estaba alistándose para ese momento, pues "la Pasquel" fue captada cuando arribaba a una clínica de procedimientos estéticos, en compañía de su hermana Mary Paz Banquells, para llevarse a cabo un tratamiento no invasivo, pues Sylvia desea lucirse durante la ceremonia en la que Michelle selle sus votos de amor pero, no sólo eso, sino que reconoció que mantenerse bien físicamente también la abre las puertas a más proyectos profesionales.

"Digamos que todo va de la mano, si tú te mantienes lo más posible bien; tus facciones, tu cara, tu cutis, etc, pues te sirve para todo... la boda, para e trabajo, para el día a día, el novio", destacó.

También aclaró que, si no se somete a procesos estéticos más complejos, es por temor a que le ocurra una situación complicada como la que su hermana Alejandra Guzmán atravesó, luego de que le fueran inyectados polímeros, un material muy dañino para el cuerpo humano.



