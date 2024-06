Tony Awards: ¿Cuándo, cómo y dónde se realizará la entrega de los premios?

La noche más importante para los amantes del teatro ha llegado, ya que este domingo 16 se llevará a cabo la entrega número 77 de los Premios Tony, que tendrá como anfitriona a Ariana DeBose, quien desde el Teatro David H. Koch del Lincoln Center, recibirá en el escenario a cada uno de los ganadores de este prestigioso reconocimiento.

Entre las producciones favoritas de este años se encuentran los musicales "Hell's Kitchen" y "Stereophonic", ambas cuentan con 13 nominaciones, seguida de "The Outsiders" con 12. La primera aborda la historia de la cantante Alicia Keys, centrándose específicamente en su etapa de la adolescencia y juventud en la década de los 90. Una banda de rock de los 70, enfrenta las vicisitudes de la fama y su deseo de seguir haciendo música en Stereophonic, cuya música fue escrita por Will Butler, de la banda Arcade Fire.

Jessica Lange y Jim Parsons, por la obra "Mother Play; Rachel McAdams" por la puesta en escena Mary Jane y Daniel Radcliffe quien forma parte del montaje "Merrily We Roll Along"; son fuertes candidatos para hacerse de un Tony. También es la primera vez que las mujeres dominan en las categorías de Mejor Director de una Obra y Director de un Musical, con un total de siete nominadas.

A lo largo de la ceremonia se presentarán diversos números de todos los musicales nominados, como "Cabaret at the Kit Kat Club", "Hell's Kitchen", "The Outsiders", "Gutenberg! The Musical!", por mencionar algunas.

En México podrán seguir la ceremonia en vivo a través del canal Film&Arts, que comenzará a transmitir desde las 19 horas del domingo 16 de junio, pero si no tienen la oportunidad de ver esta ceremonia en vivo, el sábado 22 a las 22 horas se retransmitirá con subtítulos en español.

Nominados en las principales categorías

Obra de teatro



Jaja's African Hair Braiding



Mary Jane



Mother Play



Prayer for the French Republic



Stereophonic







Musical



Hell's Kitchen



Illinoise



The Outsiders



Suffs



Water for Elephants







Revival de una obra de teatro



Appropriate



An Enemy of the People



Purlie Victorious: A Non-Confederate Romp Through the Cotton Patch







Revival de un musical



Cabaret at the Kit Kat Club



Gutenberg! The Musical!



Merrily We Roll Along



The Who's Tommy







Actor en obra de teatro



William Jackson Harper - Uncle Vanya



Leslie Odom, Jr. - Purlie Victorious: A Non-Confederate Romp Through the Cotton Patch



Liev Schreiber - Doubt: A Parable



Jeremy Strong - An Enemy of the People



Michael Stuhlbarg - Patriots







Actriz en obra de teatro



Betsy Aidem - Prayer for the French Republic



Jessica Lange - Mother Play



Rachel McAdams - Mary Jane



Sarah Paulson - Appropriate



Amy Ryan - Doubt: A Parable







Actor en musical



Brody Grant - The Outsiders



Jonathan Groff - Merrily We Roll Along



Dorian Harewood - The Notebook



Brian d'Arcy James - Days of Wine and Roses



Eddie Redmayne - Cabaret at the Kit Kat Club







Actriz en musical



Eden Espinosa - Lempicka



Maleah Joi Moon - Hell's Kitchen



Kelli O'Hara - Days of Wine and Roses



Maryann Plunkett - The Notebook



Gayle Rankin - Cabaret at the Kit Kat Club





Director de una obra de teatro



Daniel Aukin - Stereophonic



Anne Kauffman - Mary Jane



Kenny Leon - Purlie Victorious: A Non-Confederate Romp Through the Cotton Patch



Lila Neugebauer - Appropriate



Whitney White - Jaja's African Hair Braiding







Director de un musical



Maria Friedman - Merrily We Roll Along



Michael Greif - Hell's Kitchen



Leigh Silverman - Suffs



Jessica Stone - Water for Elephants



Danya Taymor - The Outsiders







Actor secundario en una obra de teatro



Will Brill - Stereophonic



Eli Gelb - Stereophonic



Jim Parsons - Mother Play



Tom Pecinka - Stereophonic



Corey Stoll - Appropriate







Actriz secundaria en obra de teatro



Quincy Tyler Bernstine - Doubt: A Parable



Juliana Canfield - Stereophonic



Celia Keenan-Bolger - Mother Play



Sarah Pidgeon - Stereophonic



Kara Young - Purlie Victorious: A Non-Confederate Romp Through the Cotton Patch







Actor secundario en musical



Roger Bart - Back To The Future: The Musical



Joshua Boone - The Outsiders



Brandon Victor Dixon - Hell's Kitchen



Sky Lakota-Lynch - The Outsiders



Daniel Radcliffe - Merrily We Roll Along



Steven Skybell - Cabaret at the Kit Kat Club







Actriz secundaria en musical



Shoshana Bean - Hell's Kitchen



Amber Iman - Lempicka



Nikki M. James - Suffs



Leslie Rodriguez Kritzer - Monty Python's Spamalot



Kecia Lewis - Hell's Kitchen



Lindsay Mendez - Merrily We Roll Along



Bebe Neuwirth - Cabaret at the Kit Kat Club