La polémica que rodeó a Flor Silvestre y su historia de amor con Antonio Aguilar

La historia de amor entre Flor Silvestre y Antonio Aguilar es una de las más bellas del espectáculo, la abuela de Ángela Aguilar murió enamorada del hombre con el que pasó los últimos 52 años de su vida, sin embargo, no estuvo exenta de escándalo y la polémica.

Hace 66 años, en las páginas de EL UNIVERSAL se informó sobre el final del matrimonio de la cantante Flor Silvestre y el conductor y comentarista taurino Paco Malgesto, con quien tuvo dos hijos, Francisco y a Marcela Rubiales.

En diciembre de 1959 ya se hablaba del romance entre la cantante de regional mexicano y la estrella Antonio Aguilar, en ese entonces llamado Tony Aguilar, previo a ello, el nombre de la intérprete de "La basurita" apareció en una nota donde se informaba: "Flor Silvestre no le pidió pensión ni nada a Paco Malgesto después de su divorcio".

Flor Silvestre y Antonio Aguilar, una historia de amor más allá del cielo

En noviembre de 1958 se reportó una inminente reconciliación entre Flor y Malgesto:

"Tempestad en vaso de agua. Ya se les ve muy acaramelados y como si nada hubiera pasado en todos los espectáculos. Pronto inaugurarán su residencia", se lee.

Inminente es la reconciliación —dicen las buenas lenguas del mundillo de TV— de la cancio­nista Flor Silvestre y el popu­lar animador Paco Malgesto, ¿Recuerda usted que esta pa­reja, muy bien casada, andaba en conflictos y dimes y diretes, y estuvo a punto de divorciarse? Pues ahora, se dice que siem­pre no habrá divorcio, que se han reconciliado o están a pun­to de hacerlo para «tema, me­moriaYa se h a visto a la pareja, dedicándose miradas amorosas, por las rúas capitalinas y en las salas cinematográficas inclusive. Se comenta también que Flor Silvestre y Paco Malgesto estre­narán pronto una casa de muy buen ver y de precio escalofriante. Cuando Flor y Paco estén en su nueva casa, se podrá decir aquello de “colorín colorado, este cuento se ha acabado".

El 22 de noviembre de 1958 se hablaba de una reconciliación entre Flor Silvestre y Paco Malgesto tars versiones de divorcio.

La prensa de la época también informó del mal tino de Malgesto de no permitir que su exesposa pudiera estar cerca de sus dos hijos, lo cual fue confirmado por la cantante años después, cuando reveló que a escondidas mantenía comunicación con sus dos hijos.

El 13 de mayo de 1959 se informó:

"Paco Malgesto no solamente tiene' eso, sino también mal genio, al grado de que por no permitirle a su exesposa Flor Silvestre que visitara a sus hijos periódicamente como lo había autorizado el Juez". En noviembre de 1960, Flor Silvestre habló con EL UNIVERSAL sobre cómo la murmuración sobre su vida personal estaba destuyéndola, se decía que ya se había casado con Antonio Aguilar en Estados Unidos; la cantante criticó las acciones de su exesposo Paco Malgesto, quien no le permitía ver a sus dos hijos.

"Flor Silvestre dice que ella se siente ciento por ciento 'dueña de los hijos' que tuvo de su ma­trimonio con Paco Malgesto, pero que éste se ha puesto en franca rebeldía para cumplir las disposiciones del juzgado que lo obligan a enviarle a los niños cada tercer día para que ella los vea".

El 10 de noviembre de 1960 se informó en EL UNIVERSAL sobre la molestia de Flor Silvestre por las especulaciones sobre su vida privada.

El locutor Martínez Serrano contó en su programa de radio que Malgesto "enloqueció" cuando Flor Silvestre lo abandonó al enamorarse de Antonio Aguilar, por lo que un día llegó al aeropuerto con pistola en mano tratando de impedir que Flor huyera con Antonio.

Flor Silvestre y Ángela Aguilar, entre el amor y la polémica

Flor Silvestre y Antonio Aguilar fueron una pareja de enamorados eternos, no sólo compartieron pantalla en diversas películas, también el escenario y en las plazas, en las que montados en sus caballos deleitaron al público con canciones como "El conquistador" y "Feliz mañana".

Aunque Flor Silvestre y Antonio Aguilar se conocieron en 1950, fue hasta 1959 cuando pudieron estar juntos.; un día, mientras estaban grabando una película y ella le estaba dando agua al caballo cuando algo inesperado sucedió y lo cambió todo.

"Llega y me da un beso aquí (en el hombro) que traía una blusa escotada, ahí se rompió todo, toda la cosa de amistad, para volverse amor, me encantó, sentí precioso, dije ¿'qué es esto?'", contó la cantante en el documental "Mi destino fue quererte", producido por su hijo Pepe Aguilar.

Flor Silvestre asegura que su único pleito con Antonio Aguilar fue cuando el cantante se enojó porque compró todos los discos de Julio Iglesias. En esta foto aparece la pareja con sus dos hijos Antonio Jr. y Pepe, a finales de 1991. Fototeca EL UNIVERSAL.

La pareja tuvo dos hijos, Antonio y Pepe, con los que formaron una amorosa familia que siguieron los pasos musicales y de amor por el regional mexicano, característica que comparte la generación más joven de la dinastía, compuesta entre otro, por Ángela Aguilar, quien tiene un gran parecido físico con su abuela Flor Silvestre.

Flor Silvestre y su nieta Ángela Aguilar. Fotos: Fototeca EL UNIVERSAL/Facebook Ángela Aguilar.

Ángela Aguilar tuvo un vínculo muy cercano con su abuela Flor Silvestre hasta que falleció el 25 de noviembre de 2020; actualmente, la hija de Pepe Aguilar se encuentra en medio de la polémica tras la confirmación de su noviazgo con el cantante de regional mexicano Christian Nodal.

El intérprete de "Botella tras botella" anunció hace menos de un mes su separación de la trapera argentina Cazzu, con quien tiene una hija llamada Inti; Nodal y Ángela sorprendieron a muchos tras confirmarse su relación, de hecho, la cantante aunque había tenido romances en el pasado, no hizo alarde de ellos sino hasta ahora.

En medio de versiones que aseguran que la pareja se pudo haber casado hace unos días en Roma, llama la atención lo que hace meses le dijo Ángela a Mara Patricia Castañeda en entrevista, que no compartiría algo en sus redes sociales sobre un amor sólo si tuviera un anillo en su dedo.

Christian Nodal y Ángela Aguilar cantaron juntos en el Auditorio Nacional y ahí se dieron su primer beso público tras confirmar que son pareja.

“Ni comparto ni escondo, ya no digo nada”, expresó en ese momento; eso sí, algo ha tenido claro siempre, le gustaría encontrar a un hombre que la tratara como su abuelo Antonio Aguilar trataba a su abuela Flor Silvestre.

“Casarme, hasta que encuentre a un hombre como era mi abuelo con mi abuela”, reflexionó en aquel momento.

