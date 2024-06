Christian Nodal y Ángela Aguilar: una amistad que se convirtió en romance: "todo empezó cuando te vi pasar"

Christian Nodal y Ángela Aguilar se conocen muy bien, han trabajado juntos en varias ocasiones, desde que eran muy jóvenes, existe una admiración mutua, ambos se han elogiado en diversas ocasiones, han compartido el mismo escenario como colegas, amigos y ahora como pareja.

Nodal, de 25 años, y Ángela de 20, tenían química desde que en 2018 en "El show de Piolín" los entrevistaron, la hija de Pepe Aguilar se quejó porque Nodal no le había dado nunca un regalo, mientras que él aseguró que "lo dejaba en visto" en WhatsApp.

En ese entonces Christian comentó que le costaba trabajo hablarle a Ángela, que "le daba pena", sin embargo se animó a pedirle que le regala su disco autografiado.

Ángela Aguilar, su hermano Leonardo Aguilar y Christian Nodal se pusieron al mando de Pepe Aguilar para la primera edición de "Jaripeo sin fronteras", espectáculo en el que Christian brilló con su talento y encantó al Ángela, quien confesó que se sabía todas las canciones del nacido en Sonora.

Christian Nodal y los Aguilar en 2018.

Aunque los cibernautas están "advirtiendo en redes" a Pepe Aguilar de lo que pasa con su hija Ágela y Nodal, el cantante ha tomado las cosas con calma y hasta con humor; el hijo de Antonio Aguilar siempre ha expresado su admiración por el talento artístico de Christian Nodal, y aunque no se ha pronunciado sobre el romance de su hija, lo cierto es que entre ellos hay un cariño "como de familia", así lo comentó Ángela en una antigua entrevista en la que Nodal le dio una serenata.

Nodal y Pepe Aguilar en 2018, cuando trabajaron juntos en "Jaripeo sin fronteras"

Christian Nodal y Ángela Aguilar pasan de ser amigos a novios

Las versiones de que entre Christian Nodal y Ángela Aguilar podría haber algo más que una amistad surgió cuando grabaron el tema en pandemia "Dime cómo quieres", en 2020, cuando Christian ya era novio de Belinda.

La canción habla de un "cortejo a la antigua", donde para muchos, ambos mostraron química, tanta que Belinda se habría puesto celosa de la nieta de Flor Silvestre.

"Todo empezó cuando te vi pasar

Sentí algo tan bonito que no sé explicar

Tú me cachaste y me gustaste más

Ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás?

Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas no te alcanza pa' poderme conquistar

No soy de esas facilitas, como aquellas muchachitas con las que yo siempre te he mirado andar", dice la primer parte del tema.

Christian Nodal y Ángela Aguilar quitan “pausa” a su romance

A Ángela le cuestionaron en su momento si había algo más que una amistad entre ellos y siempre lo negó, sostuvo que sólo eran amigos, que lo quería y admiraba mucho pero sólo como un amigo; "ahí no hay nada", dijo entonces.

En una entrevista de 2020 para "Life a la Latina", Aguilar y Nodal mostraron una gran química y ahí la cantante confesó que aunque su madre le decía que "le gustaban los feos", lo cierto es que no le importaba el físico de los hombres sino su forma de ser.

Christian Nodal se comprometió con Belinda, sin embargo la relación llegó a su fin en 2022 y cuatro meses después, el intérprete de "Adiós amor" comenzó un romance con la argentina Cazzu, cinco años mayor que él y con quien procreó a una bebé llamada Inti que nació en septiembre de 2023.

Las versiones de que entre Ángela y Nodal había un romance comenzaron a surgir inmediatamente después del truene con Cazzu y hace un par de días, ambos mexicanos confirmaron que sí son pareja y que no se trata de una nueva historia, sino de la continuación de un amor que tuvieron que pausar en su momento.

Un beso en el Auditorio Nacional fue la reconfirmación del momento de amor que viven

Christian Nodal y Ángela Aguilar se besan durante concierto del cantante en el Auditorio Nacional.

Tras gritar a los cuatro vientos su relación, Ángela y Christian no se esconden, al contrario, fueron captados juntos en Ecuador, donde el cantante ofreció la noche de ayer un concierto. De la mano, sonrientes y vestidos igual, la pareja sorprendió a muchos con el romance, aunque a otros no tanto, pues de que siempre ha habido química entre ellos no hay duda, sólo basta ver videos del pasado.

Ángela Aguilar y Christian Nodal llegando a Ecuador, donde el cantante ofreció un concierto.

