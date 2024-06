La reveladora canción que Christian Nodal le cantó a Ángela Aguilar hace años

Luego de que Christian Nodal y Ángela Aguilar revelaran que su historia de amor no es nueva, sino que viene de tiempo atrás, la pregunta es ¿desde cuándo?, pues los cantantes se conocen hace al menos seis años, han trabajado juntos, no sólo ellos, sino Nodal con el resto de la familia Aguilar.

En 2018, en una entrevista en el programa de radio "El show de Piolín", ambos artistas mexicanos, amantes del regional, compartieron entrevista y revelaron que después de estar tan cerca ya hasta se querían como familia.

Hace unos días, Ángela y Nodal sorprendieron al confirmar su noviazgo después de que el cantante nacido en Sonora diera a conocer su rompimiento con la trapera Cazzu, con quien tenía una relación sentimental que duró dos años y con quien tiene una hija llamada Inti.

Nodal y Cazzu se fueron a vivir a Argentina y parecía que tenían una estable historia de amor, sin embargo anunciaron el final de su relación como pareja; el inicio de su romance se dio cuatro meses después de que Christian terminó su compromiso de matrimonio con la cantante Belinda, de quien se enamoró en el programa "La Voz".

La "chispa" entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

Era 2018 cuando Christian Nodal y Ángela Aguilar estuvieron juntos en una entrevista en "El show de Piolín", ahí, el conductor enlazó a la hija de Pepe Aguilar, quien confesó que admiraba mucho a Nodal porque al igual que ella deseaban que la música mexicana no muriera.

El conductor le preguntó a Nodal si alguna vez le había regalado algo a Ángela, él dijo que no, sin embargo, la cantante respondió que ella sí le había dado algo, un disco firmado, a lo que Christian respondió que eso no había sido un regalo pues fue algo que él le pidió a ella.

El momento de complicidad y amistad se selló cuando "Piolín" le preguntó a Ángela qué canción le gustaría que cantara Nodal, a lo que ella respondió que la de "Ojalá", sin embargo, el mariachi comenzó a tocar la de "Me dejé llevar", cuya letra es romántica.

Ángela cantó el tema y aplaudió la actuación de Nodal, sin embargo, Christian protestó:

"Piolín pero fue trampa, esa no fue la que pidieron eh..."

A lo que el conductor respondió:

"No, pero fue Ángela Aguilar"

Antes de que terminara el programa, ambos intercambiaron palabras de agradecimiento y felicitaciones por abonar a la música mexicana.

"Sigue cantando tan bonito como siempre", expresó Christian.

Ayer, durante el concierto que Christian Nodal ofreció en el Auditorio Nacional, él y Ángela Aguilar se besaron en el escenario y ante el público gritaron su amor.

Letra de "Me dejé llevar"

Tú no tienes la culpa

De lo que aquí paso

Se me fue de las manos

Comencé a sentir amor

Te debo una disculpa

El culpable aquí soy yo

Ya lo nuestro funcionaba

Sin ser nada sin amor

Solo la atracción

Y pasión dominaban

Nuestros momentos

No me basto y la tensión por tenerte

Fue creciendo

Y me dejé llevar

Perdiéndome en tus besos

Las caricias los momentos

No pude dar marcha atrás

Y me dejé llevar

Deseando ser tu dueño

Entregando por completo

Lo que jamás quise dar

Se me olvidaba

Que esta relación no es nada

Y me dejé llevar

Y me dejé llevar

Perdiéndome en tus besos

Las caricias los momentos

No pude dar marcha atrás

Y me dejé llevar

Deseando ser tu dueño

Entregando por completo

Lo que jamás quise dar

Se me olvidaba

Que esta relación no es nada

Y me dejé llevar





