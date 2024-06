Christian Nodal rompe el silencio sobre su relación con Ángela Aguilar: "estoy viviendo una etapa preciosa"

Después de que esta tarde se confirmara el noviazgo entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, el cantante decidió dar la cara y romper el silencio respecto a esta nueva etapa de su vida. Este lunes, la revista "Hola!" sorprendió al compartir las primeras fotografías de ambos cantantes ya como una pareja oficial, además de algunas declaraciones que la hija de Pepe Aguilar concedió y en las que gritaba a los cuatro vientos su amor. Como era de esperarse las reacciones en las redes sociales no tardaron en aparecer, por lo que ahora es el intérprete de "Botella tras botella" quien salió a defender su relación y pedir respeto para su novia.

Lee también: ¡Sí son novios!, Ángela Aguilar y Christian Nodal confirman su relación

En un video que recién compartió en sus redes sociales, Nodal explicó que su actual romance no nació de una infidelidad, como muchos aseguran, por el contrario es un amor que tardó mucho tiempo en nacer. "Me encuentro viviendo una etapa preciosa, con una mujer que amo. Con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando", dijo. Asimismo, confeso que se encuentra enamorado y con deseos de que esta noticia sea motivo de celebración y no de polémica. Sobre su relación con Cazzu, con quien terminó hace apenas unas semanas, explicó que no hubo terceras personas, simplemente no funcionó, pero eso no quita que siempre tendrá un lugar muy especial en su corazón "Julieta es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. El amor no siempre funciona y nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible. Fue un amor que nos dio un regalo precioso que es Inti, mi hija, a quien siempre voy a cuidar", agregó.

Lee también: Los mejores memes que dejó el romance confirmado entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

Por último agradeció a aquellas personas que, de corazón, se alegran por este nuevo capítulo en si vida y le han deseado lo mejor: "gracias a las personas que lo entienden y los amo mucho", finalizó. Hasta el momento Ángela no ha hecho ningún comentario público, sin embargo, confesó a la publicación que su historia de amor con Christian era la continuación de algo que había nacido hace tiempo, pero, por diversas cuestiones tuvieron que pausar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

pjm