Cazzu rompe el silencio tras romance de Nodal con Ángela Aguilar: "pasemos la página y dejemos vivir"

Cazzu rompió el silencio luego de hacerse pública el romance de su ex y padre de su hija Christian Nodal y Ángela Aguilar, y a través de un mensaje aseguró que se encuentra bien dedicada a su hija y a su trabajo; la trapera argentina y el cantante de regional mexicano dieron por terminada su relación el 23 de mayo tras estar casi dos años juntos y tener una hija llamada Inti.

Cazzu lamentó que su nombre esté ahora tan expuesto, pero asumió su responsabilidad por sus elecciones.

"Me responsabilizo de mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso les regalo estas palabras. Me siento en la necesidad de hacerles saber que estoy bien, atravesando de la mejor manera posible. Elijo alejarme un poco de las redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé que es mi prioridad y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera", se lee.

La trapera argentina, quien se había mantenido en silencio tras su ruptura con con Nodal y tras confirmarse que el cantante de 25 años sí tiene una relación con la cantante de 21 Ángela Aguilar, decidió tranquilizar a sus seguidores y reflexionó:

"La vida no es totalmente bella o totalmente horrible, ni la gente es por completo buena o mala en un 100%., siempre hay grises y matices pero lo importante es respirar y resistir con amor los procesos necesarios y aprender. Gracias por la preocupación de tantos y tantas".

En un segundo mensaje escribió: "Ahora pasemos la página, vivamos y dejemos vivir", concluyó.

Christian Nodal grita su amor por Ángela Aguilar

Luego de que se confirmara hace unas horas que entre Nodal y Ángela Aguilar sí hay una relación, los cantantes gritaron su amor a los cuatro vientos en el Auditorio Nacional, donde ella fue la invitada de Nodal y al finalizar el tema "Dime cómo quieres", la pareja se besó en los labios.

La pareja, que asegura su historia de amor no es nueva, sino una continuación, tras tener que ponerle pausa por un tiempo, también cantó "Por mujeres como tú", tema de Pepe Aguilar, padre de Ángela, quien aunque no se ha pronunciado sobre el polémico noviazgo de su hija, sí la ha defendido del "hate" en redes sociales.

Hace tres meses, Pepe Aguilar halagó el talento de Christian Nodal, quien dijo, está poniendo muy en alto al regional mexicano.

