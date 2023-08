Si hablamos de Martha Ofelia Galindo quizás sean muy pocos los que puedan reconocer a la actriz, sin embargo, si nos referimos a ella como la temida y muy querida maestra Canuta, no hay nadie que no pueda recordarla.

Desde finales de los 90, Galindo se posicionó como una de las comediantes más exitosas de la televisión gracias a su papel de la estricta profesora en el programa "Cero en conducta", protagonizado y producido por Jorge Ortiz de Pinedo, sin embargo, su carrera trasciende mucho más allá de este papel e inicia en los años 40 en el teatro.

Ahora, a sus 94 años de edad Martha Ofelia puede decirse una actriz orgullosa de su trayectoria, pero también una actriz desempleada y es que, según sus propias palabras, México es el país donde menos se le valora a los artistas "viejos".

Lee también Yahritza y su Esencia quitan de su agenda el Festival Arre: usuarios exigen que no se presenten

Hace unos días, Galindo estuvo presente en el homenaje que se le realizó a Eric del Castillo, donde aprovechó para revelar que desde hace algún tiempo ya no tiene proyectos en el medio y pidió oportunidades de trabajo para los actores de su edad:

"Me gustaría que se hiciera una compañía de actores viejos, que nos tomaran en cuenta para trabajar, porque (México) es el único país que no le importan los actores viejos y es una aberración total, porque precisamente nosotros tenemos una experiencia inmensa", dijo a la cuenta de TikTok Las Marianotas.





@lasmarianotas Marta Ofelia Galindo una Primera Actriz Mexicana quién es recordada por su personaje de la “Maestra Canuta” pide que se le dé trabajo a las personas de la tercera edad, a ella le gustaría hacer Teatro a sus más de 90 años! #MartaOfeliaGalindo #PrimeraActriz #CineDeOro #Actriz #Mexico ♬ sonido original - LasMariaNotas





A su edad, la querida maestra Canuta aseguró que todavía tiene las ganas y la fuerza para presentarse en un escenario de teatro, una de sus más grandes pasiones: "Me gusta mucho el teatro, pero como te digo es una estupidez que la gente no aproveche talento, experiencia de una gran parte de actores viejos que podríamos estar juntos".

Como era de esperarse las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer y muchos de ellos, completamente de acuerdo con la actriz, aseguraron que está en perfectas condiciones para ocupar cualquier papel dentro de cualquier producción: "Extraordinaria a sus 94 años, "Qué bien se ve la señora, se acuerda perfecto", "La legendaria y hermosa maestra Canuta", "Ojalá le den una oportunidad a ella y a todos los no tan jóvenes", "Necesitamos de vuelta a esta gran actriz", "Bella señora, por favor no la abandonen", son algunos comentarios que se pueden leer.

Lee también Supuesto cambio de look de Yahritza, vocalista de Yahritza y su Esencia divide opiniones