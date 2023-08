Yahritza, la vocalista del grupo Yahritza y su Esencia, compuesto por tres hermanos con raíces mexicanas, que cantan música regional mexicana y que viven en Washington, ha dado de qué hablar en las redes, pues están en medio de la polémica por sus declaraciones en contra de México y su comida, ella y sus hermanos suman muchos comentarios negativos donde cibernautas piden cancelarlos porque "no les gusta México".

La reacción del público no cambió a pesar de que el grupo ofreció una disculpa y aseguró que "se mal entendieron sus palabras", ya que ellos aman México; incluso, en el próximo Festival Arre que celebrará su primera edición el próximo 8 y 9 de septiembre tiene contemplada a la banda para su segundo día, pero en la página oficial del grupo ya no aparece agendado dicho evento, ¿será que ya decidieron no presentarse?

"Estamos agradecidos pero también apenados, ustedes el público tienen toda la razón, no nos supimos expresar correctamente, en este alarde, tanto que nos gusta el país, especialmente la Ciudad de México, hablábamos de algunos detalles que estaban fuera de lugar, ya entendimos eso, les ofrecemos una disculpa de todo corazón, si ofendimos a alguien esa nunca fue nuestra intención", expresó la vocalista en un video posteado en TikTok.

¿Yahritza cambió de look?

Conmoción fue lo que causó el supuesto cambio de look de la cantante Yahritza, la vocalista de Yahritza y su Esencia, quien se ha caracterizado por no usar maquillaje y portar ropa holgada y el cabello recogido, lo que algunos llaman un estilo que rompe con la llamada heteronormatividad.

¿Yahritza Martínez se cambia el look?

En días recientes ha circulado en TikTok un video en el que aparentemente Yahritza cambia de look y se muestra con maquillaje, el cabello suelto y un vestido blanco; aunque al parecer esto es obra de la Inteligencia Artificial, ha causado reacciones en redes, donde los comentarios se dividen entre aquellos que aplauden el cambio y alientan a la cantante para que se anime al cambio, y los que piden no desviar la atención con esto, ya que lo importante, sostienen, es lograr que la agrupación no se presente en México.