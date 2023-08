Yahritza y su esencia ofrece disculpas por sus comentarios negativos sobre México: "no nos supimos expresar correctamente"

Tras la polémica que generaron los comentarios negativos de los integrantes de la agrupación Yahritza y su esencia sobre algunos aspectos de México, como su comida, cibernautas han pedido su cancelación, sin embargo, los hermanos, que cantan regional mexicano, y que han alcanzado el éxito con temas como "Frágil", junto al Grupo Frontera, ofrecieron una disculpa y aseguraron que se sienten orgullosos de sus raíces mexicanas.

"No me gusta mucho la comida aquí, me gusta más de Washington, le dan un sazón que sí pica y sabe bueno”, se le oye decir a Armando, el mayor de los tres; mientras que Jairo lo secunda: "soy bien delicado, solo como pollo sin picante. La soda sabe diferente, no sé si tiene poco gas o menos azúcar”, agregó en un video de inicios del 2023 que se ha viralizado.

Yharitza y su esencia tiene programado una presentación el próximo mes de septiembre en el Festival Arre en la Ciudad de México; Yahritza y Jairo nacieron en Washington, mientras que Armando en Michoacán igual que sus padres.

La disculpa a México de Yahritza y su esencia

A través de TikTok, Yahritza y su esencia ofreció una disculpa por sus comentarios "fuera de lugar" sobre México y su comida, Yahritza y su hermano Jairo, a través de un video expresaron su sentir tras ver lo que ocasionaron sus comentarios en redes sociales: "Somos orgullosamente mexicanos, apreciamos muchísimo el cariño del público y en especial en México".

Sin la presencia de Armando "Mando", los dos hermanos aseguraron que no se supieron expresar correctamente:

“Estamos agradecidos pero también apenados, ustedes el público tienen toda la razón, no nos supimos expresar correctamente, en este alarde, tanto que nos gusta el país, especialmente la Ciudad de México, hablábamos de algunos detalles que estaban fuera de lugar, ya entendimos eso, les ofrecemos una disculpa de todo corazón, si ofendimos a alguien esa nunca fue nuestra intención”.

En el material de poco más de dos minutos, los dos hermanos aseguraron amar a México y a su cultura, y reiteraron que su intención nunca fue ofender a “nuestra tierra”; expresaron su agradecimiento porque el público les hizo saber que sus comentarios no fueron acertados.





@yahritza Aquí le dejamos este mensaje desde el fondo de nuestro corazones ♬ original sound - Yahritza





Sin embargo, en los comentarios de dicho video se pueden leer muchas opiniones negativas que descalifican al grupo y hacen alusión a otros famosos que también han protagonizado polémicas por sus comentarios sobre México, como el italiano Tiziano Ferro, quien tachó a las mujeres mexicanas de bigotonas, o Ángela Aguilar, quien se asume de sangre 10% argentina: "Me saludan a Tiziano Ferro". "No te creí nadita, siento que es mi ex diciendo que va cambiar". "Apenas los conocí y ya se van". "Me saludan a Angela Aguilar". "Gracias por su Debut y Despedida, mucha suerte en Washington".