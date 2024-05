La relación entre el cantante de regional mexicano Christian Nodal y la rapera argentina Cazzu se inició en medio de la polémica, apenas unos meses después de que el intérprete de "Botella tras botella" anunciara su ruptura con su exprometida Belinda en 2022.

Desde entonces, las dos celebridades fueron comparadas por sus seguidores en redes sociales, y las acciones de Nodal, quien afirmaba amar intensamente a la intérprete de Pop, fueron objeto de discusión.

A pesar de las críticas y la atención constante del público, el cantante continuó manteniéndose en el centro de la escena. Incluso durante una actuación en vivo, decidió dedicarle una canción a Cazzu, también conocida como Julieta Emilia Cazzuchelli, lo cual resultó intrigante considerando que dicho tema ya había sido previamente dedicado a la actriz mexicana.

Belinda estrena "Cactus", tema en el que habla del truene con Nodal, quien recientemente debutó como papá junto a la argentina Cazzu. Fotos: Instagram.

Fue en mayo de 2023, en un concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México, donde Nodal subió al escenario a la "Nena trampa" frente a 60 mil personas.

Cazzu lucía un vestido blanco de tirantes de corte largo que resaltaba su "Baby bump", ya que habían anunciado que estaban esperando una hija.

Si bien el momento fue de lo más romántico y se viralizó en las redes, la atención se desvió hacia la interpretación. La canción en cuestión fue "De los besos que te di", tema que Nodal había interpretado junto a Belinda cuando comenzaron a hacer su romance público. Sorprendentemente, no fue la única ocasión en que se dio una situación similar. También dedicó a Cazzu el tema del fallecido Joan Sebastian "Eso y más", que había cantado a la actriz de telenovelas en su fiesta de cumpleaños, frente a los invitados, mientras Belinda observaba, cantando sobre todo lo que un hombre enamorado está dispuesto a hacer por mantener el amor de su pareja.

A Cazzu se le dedicó en una presentación en Estados Unidos un homenaje con la misma canción, donde Nodal declaró antes: "¿Quién no ha dedicado esta canción? Yo hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en mi vida. Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu", dijo ante la ovación de sus fanáticos.

Christian Nodal y Cazzu anunciaron su separación el 23 de mayo después de dos años juntos y una hija en común. La expareja ya estaba envuelta en rumores sobre el colapso de su relación, especialmente después de que el cantante eliminara todo rastro de su amor con Julieta de las redes sociales. En Instagram, ambos detallaron que tomaron caminos separados pero seguirán unidos por su hija Inti. "Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres", comunicaron.