El meme del "Chavo del 8" que sorprende al describir la vida amorosa de Christian Nodal

No es que Christian Nodal esté confundido en términos amorosos, es que no le tienen paciencia. Al menos hasta ahora: en internet, usuarios aseguran que han dado en el clavo con su comportamiento, apoyados con la explicación del mismísimo "Chavo del 8" vendiendo aguas: "El agua de tamarindo parece de jamaica pero sabe a limón". El chiste de Roberto Gómez Bolaños se ha convertido en la descripción perfecta de las relaciones amorosas del cantante. Primero le propuso matrimonio a Belinda, pero eso no era matrimonio, lo era su relación con Cazzu, al menos eso se pensó cuando se supo que tendrían una hija juntos. Pero luego nos dimos cuenta de que no, que en realidad estaba enamorado de Ángela Aguilar y ya se rumorea que hubo boda. Queda claro que lo que quiso el cantante en estos años estaba claro para él, y los que creen que lo suyo es una muestra perfecta de falta de responsabilidad afectiva deben replanteárselo: "Fue sin querer queriendo".

El Cartel del Corona Capital ya tiene fecha para ser revelado

¡Atención! Ocesa, la empresa detrás del famoso festival Corona Capital, ha confirmado que el tan esperado cartel del evento se dará a conocer la próxima semana. Desde el lunes 17 hasta el domingo 23, los organizadores irán revelando poco a poco todas las bandas que conformarán la edición 2024. Sin una fecha exacta para cada anuncio, los fanáticos tendrán que estar atentos a cada actualización. El año pasado el cartel fue en verdad destacado, con artistas como… así que los organizadores tienen la vara muy alta, ¿será que al menos lo igualen?

Foto: Gabriel Pano | El Universal

Sergio Mayer ya se apuntó en el gabinete de Claudia Sheinbaum

Sergio Mayer está de vuelta en la escena política y no pierde tiempo en expresar sus aspiraciones. Durante la alfombra roja del show “Fuerza Bruta”, el exdiputado mostró su entusiasmo por regresar al Congreso como diputado federal. Mayer, conocido por su gestión como presidente de la Comisión de Cultura, destacó que este nuevo mandato es "un gran compromiso". En especial, expresó su deseo de colaborar con Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México, en su nueva administración. Mayer elogió a Sheinbaum como una "mujer competente y empoderada" y mostró su deseo de trabajar junto a ella para promover la cultura y llevar a cabo proyectos significativos. ¿Un ex-Garibaldi en el gabinete? Veremos si le alcanza.

Sergio Mayer responde a quienes critican a su hijo por su manera de vestir. Foto: Instagram.