Christian Nodal deseaba quedarse para siempre con Cazzu, así lo dijo previo a anunciar su separación

¿Por qué terminaron Christian Nodal y Cazzu?, esta es la pregunta que muchos se hacen después de que la ahora expareja anunciara su separación tras dos años de relación y una hija en común.

El cantante de regional mexicano y la argentina Cazzu no revelaron el motivo del truene amoroso, sólo aseguraron que tomarán caminos diferentes y que seguirán unidos por el bienestar de su hija Inti nacida hace ocho meses.

Desde hace unos días en la cuenta de Instagram del cantante ya no aparecían las fotos con Cazzu, tampoco las de su hija Inti, lo mismo ocurrió en la cuenta de la rapera, quien sólo dejó visible la foto que en septiembre de 2023 compartió con Nodal sobre el nacimiento de su hija.

Aunque esto alertó a algunos seguidores de la pareja, muchos pensaron que se trataba de un truco publicitario, pues muchos cantantes borran sus publicaciones para llamar la atención previo a un nuevo lanzamiento y ambos están en proyectos musicales.

Christian Nodal deseaba quedarse para siempre con Cazzu

Hace apenas cinco días, el programa "El gordo y la flaca" publicaron una entrevista con Christian Nodal en la que el cantante de 25 años habla de su faceta como papá y de su vida junto a Cazzu, de quien aseguró, se siente orgulloso de haber procreado a Inti.

"Me siento muy orgulloso de la persona con la que hice a Inti, es una gran gran mamá, un gran ser humano", expresó; al periodista Raúl de Molina le habló de su deseo de quedarse para siempre con la rapera Cazzu.

Cazzu y Nodal disfrutan de una escapada a París con su hija Inti.

"Uno nunca puede dar algo por hecho, cerrado, yo no sé qué vueltas pueda dar la vida, espero quedarme con ella toda mi vida, pero en caso de que no pasara eso me siento muy orgulloso de que tenemos una muy buena amistad, compañerismo; tú sabes que el amor no se trata nomás de pasión, se trata de que se convierta en un equipo, yo tengo un gran equipo con ella y la amo mucho, estoy feliz", expresó entonces.

Christian Nodal y Cazzu llevaban dos años de relación, en febrero la cantante y su hija acompañaron a Nodal a Europa, compartieron fotos como familia, y el 14 de febrero revelaron el rostro de su hija con tiernas y amorosas fotos que derritieron a sus fans, quienes destacaron el gran parecido entre padre e hija.

Nodal dijo recientemente que Cazzu, quien siempre fue su amor platónico, se resistió a ser su novia, y que gracias a ella había aprendido varias cosas sobre el feminismo.

En una entrevista que recientemente ofreció en República Dominicana, el intérprete de "Botella tras botella" precisó que estaba "enamorado de la vida en general" y que no sabía si iba a haber anillo o boda pronto con Cazzu.

