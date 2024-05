Christian Nodal revela que Cazzu no quería ser su novia

Christian Nodal y Cazzu se han convertido en una de las parejas más famosas, sin embargo, el cantante acaba de revelar que, en un principio, la cantante argentina no quería ser su novia, pero él hizo todo lo posible para conquistar su corazón, pues aunque ella no estaba interesada, el músico ya se había enamorado.

El músico está de visita en República Dominicana, motivo por el que visitó el set de "Noche de Luz", en donde confió a Luz García algunos detalles acerca de la relación amorosa que sostiene con Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, con quien está a punto de cumplir dos años de noviazgo.

Nodal, 25 años, confesó que Cazzu era su amor platónico, pues la veía en fotografías y le parecía una mujer muy atractiva, por lo que se decidió a hablarle, con el pretexto de que quería mostrarle una canción para que grabaran juntos.

"Yo la miraba toda guapa, toda bella, decía ´mamasota´, es mi crush, ´te quiero hacer un hijo, ¿cómo te explico?, ella a mí me encantaba, le mandé una canción solamente pa´ vernos y conocernos", confesó.

Su primer encuentro fue cuando Cazzu viajó a nuestro país para ver Nodal en un concierto que ofreció en Metepec, Toluca. En ese momento, el cantante se sorprendió al percatarse de que la trapera conocía la letra de casi todas sus canciones, pues el género que ella interpreta es muy distinto al del regional mexicano.

Ese fue el comienzo de una relación que ha prosperado, pues la pareja recibió a Inti, su primogénita, hace ocho meses y se encuentra muy contentos con la familia que han formado.

Sin embargo, cuando apenas se conocían ella no estaba convencida de hacerse novia de Christian, pues temía que el vínculo que estaban forjando cambiara.

"Ella no quería ser mi novia, pa´ empezar, decía: ´-Si tenemos un vínculo bien bonito, veámonos de vez en cuando´, pero yo ya estaba emperrado, esta mujer me vuelve loco, me encanta y ella me decía: ´-Vamos lento, vamos despacio´".

Fue así que se mudó a Argentina para estar cerca de ella:

"Me decía: ´-Por favor, tranquilo´, y al día siguiente ya me había comprado una casa, ya tenía el carro".

El intérprete de "No te contaron mal" habló de la admiración que siente por Cazzu, pues dijo que es una mujer que se informa y le ha hecho entender algunos aspectos relacionados con el feminismo.

Cazzu no desea casarse y Nodal tampoco, sin embargo, el cantautor aseguró que tiene un compromiso con la argentina y la hija que comparten, al que no piensa fallar, haya o no un contrato de por medio.

"Con Julieta tengo un compromiso, si lo hacemos eso en un futuro, es meramente por la felicidad de regalarle ese momento y a las personas que amamos, sería muy bonito eso, pero si no pasa eso, no pasa nada, tenemos una bebé preciosa, Inti, que es mi sol, es mi vida, mi corazón, y siempre vamos a tener eso en común".

