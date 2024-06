Pato Levy había sido desahuciado por los doctores, asegura el exnovio de Talina Fernández

Pato Levy no sólo estaba pasando por un mal momento emocional por la pérdida de su madre, Talina Fernández, hace casi un año; sino que enfrentaba fuertes problemas económicos y de salud. Incluso, un médico, le reveló que le quedaba poco tiempo de vida, aseguró José Manuel Fernández, la última pareja sentimental de “La dama del buen decir”.

Levy falleció la madrugada de este lunes, a causa de un paro cardíaco; sin embargo, relató Fernández, el ya conocía lo delicado de su estado, pues ya había sido desahuciado por su equipo médico.

“Fue a cardiología, pero no lo aceptaron; luego fue a nutrición, era derechohabiente, pero ya no le podían hacer nada. El doctor le dijo: ‘No sabía si iba a vivir tres horas, tres días, tres semanas o tres meses’. Finalmente pasó, estaba desahuciado y por eso no lo intervinieron”, dijo durante el funeral que se llevó a cabo esta tarde.

José Manuel destacó que los problemas de Pato se agravaron tras la muerte de la querida conductora, pero lo que más lo afectó es que seguía con algunos malos hábitos, como el cigarro.

"Estaba delicado, en tratamiento. De chico lo habían operado del corazón y hasta se tatuó un cierre en una cicatriz... pero luego andaba con el oxígeno y el cigarro”, agregó

Respecto a sus últimos momentos, el hombre detalló que Levy se fue a dormir y ya no despertó , y que fue su novia quien se dio cuenta del fallecimiento.

“Su novia me dijo que se despertó en la madrugada y ya no respiraba, o sea, que ni lo oyó; (fue) la muerte de los justos", finalizó.

