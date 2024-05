Christian Nodal revela que Cazzu y su hija estuvieron en riesgo de morir: "Fue traumático"

En septiembre del 2023 la vida de Christian Nodal cambió para siempre y para bien, cuando él y su pareja Cazzu, dieron la bienvenida a su primer bebé juntos, una niña a la que llamaron Inti.

Aunque ambos cantantes han asegurado que desde entonces la felicidad reina en su hogar, la realidad es que no todo ha sido miel sobre hojuelas, sobre todo al principio de su paternidad; y es que en una reciente entrevista, el cantante reveló que durante el parto estuvo a punto de perder a su familia.

Nodal abrió su corazón y habló sobre el nacimiento de su pequeña y cómo, lo que para muchos suele ser el mejor momento de su vida, para él se convirtió en un día "traumático" pues una inesperada complicación puso en riesgo la vida tanto de la mamá como de la hija.









Todo sucedió el día del parto, según contó Cazzu estaba programada para un parto natural; sin embargo todo cambió de un momento a otro: "El evento de recibirla fue muy traumático, no fue bonito. Iba como un parto natural y en el último momento pasó que rompieron la bolsa, con la presión salió primero el cordón umbilical y luego la cabeza la aplastó, yo tenía la máquina de los latidos y empezó (a bajar el sonido) es el peor sentimiento en mi vida", dijo al programa dominicano "Noche de luz".

El mexicano entró en crisis y, confesó, que en un momento de desesperación habló con Dios para pedirle que no se llevara a las dos mujeres de su vida, pues prefería quitarse la vida que vivir sin ellas: "Yo estaba: 'Dios por favor nunca te pido nada... este golpe yo no te lo aguanto, mañana mismo agarro la pistola (haciendo como que se dispara en la cabeza)'", agregó.

Por fortuna los médicos lograron estabilizar a Cazzu y a la pequeña Inti y, ahora, ellas se han convertido en el motor más grande del intérprete y las fotografías que ha compartido en sus redes sociales lo demuestran. En ellas se ha dejado ver disfrutando de su paternidad, una que aunque no fue planeada, según dijo, sí deseada. "No me veía ya (siendo) papá, pero tampoco era algo que estuviera esquivando), expresó.









Nodal borra todas las publicaciones de su Instagram

Él mismo ha asegurado que tanto su novia como su hija le han traído paz y estabilidad a su vida; sin embargo, los rumores sobre que la pareja estaría atravesando alguna clase de problemas que ha puesto a tambalear su relación han comenzado a surgir y todo porque Nodal borró todas las publicaciones de su cuenta oficial de Instagram, incluyendo en las que aparecía con Cazzu.

Ahora, en el perfil de Christian, las fotografías de sus últimos conciertos, como el de este fin de semana en Veracruz, donde causó la euforia del público al subir a un niño a cantar con él en el escenario.

Por si fuera poco, el también compositor se olvidó de dedicarle algún tipo de felicitación a su novia por el reciente Día de las madres, lo que le ha valido algunas críticas y hasta las sospechas de un truene: "Ya está mal con Cazzu", "Es como un niño cuando hace berrinche borra todo", "¿Por qué no ha felicitado a Julieta por el Día de la Madre?", "Le hizo daño a Cazzu, ya sabía que esto pasaría". son algunos comentarios que se pueden leer.

Sin embargo, algunos fans están convencidos de que el artista está a punto de anunciar algún proyecto importante, pues no es la primera vez que acude a esta estrategia cuando tiene algo entre manos.





Christian Nodal y su hija Inti en avión privado. Foto: Instagram.

