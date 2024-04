Christian Nodal estrena dentadura millonaria, ¿de qué se trata?

Christian Nodal está en uno de sus mejores momentos, a la par de su debut como padre y de su buen momento profesional, el cantante de regional mexicano se consiente con una dentadura de lujo muy brillante que dividió opiniones en redes sociales.

El intérprete de "Botella tras botella" alista su gira europea y un concierto en la Ciudad de México donde seguramente lo acompañará su pareja, la rapera argentina Cazzu, quien por cierto ya muestra ganas de regresar a la cantada, pues compartió con sus seguidores una foto en la que aparece en un estudio de grabación acompañada de su hija Inti.

Inti, la primogénita de Nodal y Cazzu nació en septiembre de 2023, y aunque habían mantenido en secreto el rostro de la pequeña, el 14 de febrero revelaron por primera vez imágenes de su rostro, el cual tiene un gran parecido con su papá Christian.

Cazzu con su hija Inti.

Christian Nodal presume dentadura brillante

Entre las excentricidades de los famosos raperos, reggaetoneros e intérpretes de del regional mexicano no sólo está la joyería sino también las dentaduras de lujo persoanlizadas con detalles costosos y específicos, como la que luce Christian Nodal.

Se trata de una dentadura de oro y diamantes diseñada por la empresa mexicana Braggao, quienes han trabajado con otros famosos mexicanos como Peso Pluma y Natanael Cano.

Christian Nodal estrena dentadura de lujo.

A través de un video que la marca compartió en sus redes sociales, se observan las dentaduras de Nodal, una de de zafiros y otra de diamantes, y aunque se desconoce el precio exacto de este trabajo, de acuerdo a una dentadura hecha para Peso Pluma, el precio aproximado sería de 50 mil o 60 mil dólares, es decir, entre 1 millón y 1.5 millones de pesos.

Christian Nodal y su dentadura brillosa y de lujo. Foto: Instagram braggaomx

Las opiniones sobre esta peculiar dentadura e lujo de Christian Nodal, quien la presume en un video de la marca, dividió opiniones entre los cibernuatas.

"Tanta hambre en el mundo y la gente con estas cosas". "Los que vienen de abajo y suben no hallan en que gastarse la plata". "Soy odontólogo, y es lo peor que se puede hacer un ser humano en boca, los dientes están hechos para comer, para sonreír naturalmente, ponerse un accesorio de estos en los dientes no saben el daño periodontalmente que se hacen. La humanidad cada vez tiene hueca la cabeza". "Para nada estéticos". "Tú comprate lo que quieras mi niño hermoso, que para eso trabajas. Y que sigan ladrando l@s envidi@s@s. Ahora resulta que le quieren decir a uno lo que nos queda y lo que no. Tú todo lo que te pones se te ve muy bien", se lee entre los comentarios de la publicación.

