"House of the Dragon" invade el Castillo de Chapultepec y divide opiniones

Esta mañana, el Castillo de Chapultepec amaneció con un tanto diferente, y es que junto a la bandera mexicana que ondea en lo alto icónico monumento, aparecieron varios estandartes negros que emocionaron a los amantes de las series de fantasía.

Y es que dichas insignias pertenecen a los Targaryen, familia noble que pertenece a la serie "House of the Dragon", como apoyo a la reina Rhaenyra Targaryen.

"El Castillo de Chapultepec, en México, fue reclamado por su reina Rhaenyra Targaryen y el consejo negro. Es momento de elegir tu bando", se podía leer en la publicación de Max, plataforma por la que se transmite la serie, acompañada de un video del castillo con las impresionantes banderas.









¿Pero a qué se debe? El espectacular despliegue forma parte de una campaña para promover la segunda temporada de este spin-off , la cual llegará a streaming este próximo domingo 16 de junio.

Aunque muchos se mostraron incrédulos ante el video que se volvió viral en las redes sociales, lo cierto es que dichas imágenes fueron creadas a través de inteligencia artificial, lo que quiere decir que las banderas jamás fueron colocadas, en realidad, en el castillo.

Usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar al clip, mientras los fans se expresaban a favor de los Targaryen; otros reprobaron que se usara un lugar tan importante para la historia mexicana como parte de una campaña de publicidad:

"¿Para esto se mató Juan Escutia?", "México del lado correcto de la historia", "Puro team black", "¿Se prestan para esto, ero no para dejar grabar a estudiantes de comunicación ahí?", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Este no es el primer caso en que la producción de 'House of the Dragon' utiliza inteligencia artificial para sus campañas publicitarias. Recientemente, el puente de Brooklyn en Nueva York también se vistió con los estandartes de Aegon II y Rhaenyra Targaryen, generando oleada similar oleada de reacciones.

El fenómeno de ‘House of the Dragon’

‘House of the Dragon’, una creación de Ryan Condal y George R. R. Martin para HBO, ha capturado la imaginación de millones desde su estreno. Como precuela de la mundialmente famosa ‘Game of Thrones’, la serie explora los orígenes y el declive de la Casa Targaryen, centrada en la feroz lucha interna conocida como la Danza de los Dragones.

Los fanáticos de la serie en México están más que listos para sumergirse nuevamente en el universo de Westeros. La segunda temporada de ‘House of the Dragon’ se estrenará el 16 de junio a las 9 p.m. en la plataforma Max.

