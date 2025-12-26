Cazzu cierra el 2025 con un sueño hecho realidad, ya tiene casa propia, la cantante argentina, expareja del mexicano Christian Nodal, con quien tiene una hija llamada Inti, compartió en redes la noticia en medio del pleito legal que enfrenta con Nodal.

Cazzu tuvo un 2025 movido, su gira "Latinaje" la llevó por varias partes del mundo, incluido México, donde se presentó con éxito en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, mismo escenario en el que Nodal y su esposa, la también cantante Ángela Aguilar, se besaron en público por primera vez tras destapar su romance.

La pareja, que cumplió un año de matrimonio en julio de 2025, ha permanecido en la polémica desde que se dio a conocer la relación, pues aunque ellos aseguran que no hubo infidelidad de por medio, parte de la opinión pública piensa lo contrario y no han dejado de descalificar a la hija de Pepe Aguilar, al grado de que esto la ha afectado hasta profesionalmente.

Mientras tanto, Cazzu compartió una serie de fotografías de momentos vividos en este 2025, entre ellas una foto en la que aparece sonriente con unas llaves en mano.

"Mi casa", se lee en un mensaje de una conversación; en redes, la intérprete de "La cueva" ha recibido múltiples felicitaciones de sus fans por haber cumplido uno de sus sueños.

La cantante argentina Cazzu celebra que ya tiene casa propia después de un prolífico año profesional.

Christian Nodal y su pleito legal con Cazzu, madre de su hija

Christian Nodal interpuso una demanda en contra de Cazzu, su expareja y mamá de su hija Inti, en la petición inicial que recibió un Juez en Guadalajara, Nodal busca obtener un régimen en cuanto a la custodia, es decir, sobre convivencias para tener cercanía y un lazo afectivo con su hija.

Además, se recibió una petición para que se fijara una pensión provisional alimenticia; hasta el momento, la trapera argentina no ha ni confirmado ni negado dicha información que fue dada a conocer por Pati Chapoy en su programa "Ventaneando", donde la comunicadora aseguró que Nodal aportó más de 12 millones de pesos a la madre de su hija en un lapso de 13 meses para la manutención de Inti.

