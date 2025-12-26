Más Información

Filarmónica de las Artes revive éxitos de los años 70

Una Navidad con humor negro llega al teatro La Capilla

I.M Pei, el arquitecto que siempre se salía con la suya

Biblioteca Vargas Llosa muestra cómo el Nobel calificaba y "descuartizaba" sus libros

Maria Marshall crea un espacio de meditación y tensión en el ExTeresa

Ellos son los ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura

La serie de dibujos animados se ha caracterizado no sólo por ser irreverente, también por ser visionaria en diversos hechos del mundo real y por llevar a su mundo amarillo a estrellas del del espectáculo internacional, y en esta ocasión serán , quienes aparezcan en un capítulo.

Este anuncio lo hizo la propia agrupación desde su cuenta de Instagram, y en X la cuenta oficial de Los Simpsons, donde se puedenver un par de imágenes de su versión en caricatura, en una acompañados de Homero, quien porta un sombrero de charro, y de Bumblebee Man,quienes disfrutan del concierto.

"Una banda legendaria. Una canción original. Un giro muy Simpson.@tigresdelnorte presentará 'El Corrido de Pedro y Homero' este domingopor FOX", se lee en el mensaje escrito en inglés, con el cual se anuncia esta peculiar colaboración.

Lee también:

Esto causó revuelo entre los usuarios de ambas redes sociales, en las cuales hicieron los siguientes comentarios: "Los máximos iconos del regional mexicano, las leyendas de la música latina… Los incansables Jefes de Jefes en los@TheSimpsons", "Qué tan grande debes de ser para que aparezcas en los Simpsons, no se quiten el sombrero, vean el capítulo en señal de respeto a los más grandes!", "Al fin hasta que tienen invitados de lujo. Combinación ganadora", por mencionar algunos.

También hay algunos incrédulos que consideran que esto puede ser falso, ya que el próximo domingo es 28 de diciembre, dia de los Santos Inocentes, festividad en la cual se acostumbra en Latinoamérica jugar bromas de toda clase, por lo que piensan que esta noticia puede ser una de ellas; algo que sería difícil que sucediera al estar en lascuentas oficiales del programa, la agrupación y el canal.

Lee también:

Figuras como Tony Bennett, Larry King, Danny DeVito, Ringo Starr,Dustin Hoffman, Michael Jackson, Neil Patrick Harris, Aerosmith,Sting, Brooke Shields, Hugh Hefner, Red Hot Chili Peppers, TitoPuente, Paul McCartney, U2, entre muchos otros, han hecho cameos en esta serie a lo largo de sus 37 temporadas, cuyo primer capítulo se transmitió el 17 de diciembre de 1989.

