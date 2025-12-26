Más Información

El actor René Strickler se convertirá en abuelo por segunda vez, su hijo Yannick Strickler y su esposo Manuel Alonso Cárdenas anunciaron la próxima llegada de su segundo bebé con una fotografía muy especial.

Yannick Strickler, hijo del actor René Strickler, y Manuel Alonso Cárdenas iniciaron su romance en 2016, en 2021, tras cuatro años de relación, anunciaron su compromiso matrimonial con una pedida muy romántica.

La ceremonia civil fue íntima en 2022, y ese mismo año se realizó la boda religiosa en Yucatán, con 250 invitados en una hacienda espectacular, un suceso que el actor compartió en redes, donde confesó que se sentía feliz por la felicidad de su hijo.

Fue en diciembre 2023 cuando la pareja anunció que la familia crecería, pues a través de una fecundación in vitro, nació su hijo llamado Alonso, a quien recientemente le dedicaron un amoroso mensaje:

"11 meses de amor puro, de ser mi mejor versión, de verte sonreír, de los aprendizajes y enseñanzas más valiosas y bonitas de mi vida, de descubrir que lo simple contigo se vuelve todo.Te amo con todo mi ser Alonso!Y mi deseo mas grande es que seas feliz, libre, pleno, abundante, sano y rodeado de amor del bueno, muy amado!.Gracias por elegirme como tu papá", se lee.

Yannick Strickler, hijo del actor René Strickler, y Manuel Alonso Cárdenas iniciaron su romance alrededor de 2016.
René Strickler, un rostro conocido en las telenovelas mexicanas, ha confesado que está embobado con su nieto y suele comentar las publicaciones de su hijo, ya sean sobre el amor por su esposo Manuel Alonso, o sobre lo contento que está con ser papá.

Foto: Instagram de René Strickler
"Este año Santa no viene solo… ¡Feliz Navidad!", escribió Yannick Strickler en la publicación con la que revela que están en la espera de la llegada de su segundo hijo, pues en la imagen aparece él, su hijo Alonso y su esposo sosteniendo un ultrasonido.

La fecundación in vitro (FIV) entre dos hombres es un proceso de reproducción asistida que requiere una donante de óvulos y una gestante subrogada para lograr un embarazo. El esperma de uno o ambos miembros se utiliza para fecundar los óvulos en laboratorio, y el embrión se transfiere al útero de la gestante.

Este procedimiento es fundamental para la formación de familias homoparentales masculinas, combinando técnicas de FIV convencional con la gestación subrogada.

