Más Información
Ernest Urtasun reivindica el "diálogo, perdón y fraternidad" al inaugurar exposición de culturas originarias de México en Madrid
Mauricio Garza, actor de "40 y 20", llenó de ternura las redes tras compartir una sesión de fotos de los trillizos que tiene junto a su pareja, el empresario francés Fred Cohen, con quien tiene una relación desde 2024.
El conductor de "La casa de los famosos México" y actor de la serie "40 y 20", dedicó un emotivo mensaje a sus tres amores, Liam, Mila y Sasha, a quienes llama con cariño "mi princesa, mi gremlin y mi bebé de la casa".
Garza, de 33 años, comparte en sus redes momentos familiares junto a los menores y su novio Fred, quien llegó a México buscando gestación subrogada para convertirse en padre soltero de trillizos, proceso que completó antes de conocer a Garza.
El flechazo surgió durante la estancia de Fred en México, en noviembre de 2024, Mauricio Garza y Fred Cohen posaron juntos para una sesión navideña con los niños, además, celebraron su primer cumpleaños.
Garza, quien cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, ha documentado viajes familiares junto a los tres bebés, su novio y las niñeras; como el que hicieron en marzo a los Alpes franceses o en enero a Brasil.
"Feliz cumpleaños a mi princesa, mi gremlin y mi bebé de la casa por sus 2 añitos. ¡Los amooooo!", escribió; en las fotos, aparecen los tres bebés vestidos iguales con una rebanada de pastel frente a ellos, Mauricio y Fred aparecen a espaldas de los pequeños en una habitación con paredes color blanco adornadas de coloridos globos aerostáticos.
Lee también: René Strickler se convierte en abuelo: su hijo y su esposo ya son papás
Mauricio Garza, nacido el 5 de mayo de 1992 en Monterrey, Nuevo León, inició su carrera artística a los 11 años como concursante en el programa infantil "Código F.A.M.A.", en 2003, debutó formalmente en televisión en 2009 con "La Rosa de Guadalupe".
Su salto a la fama llegó en 2016 con el personaje principal de Francisco "Fran" Cossio en la serie de comedia "40 y 20" de Televisa, que protagonizó hasta 2020, proyecto con el que se consolidó como actor y comediante versátil; suma también actuaciones en "Betty en NY", "Parientes a la Fuerza" y "El juego de las llaves".
Lee también: Ricky Martin presume viaje con sus "enormes" hijos en Japón
rad
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]