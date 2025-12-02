Más Información

Mauricio Garza, actor de "40 y 20", llenó de ternura las redes tras compartir una sesión de fotos de los trillizos que tiene junto a su pareja, el empresario francés Fred Cohen, con quien tiene una relación desde 2024.

El conductor de "La casa de los famosos México" y actor de la serie "40 y 20", dedicó un emotivo mensaje a sus tres amores, Liam, Mila y Sasha, a quienes llama con cariño "mi princesa, mi gremlin y mi bebé de la casa".

Garza, de 33 años, comparte en sus redes momentos familiares junto a los menores y su novio Fred, quien llegó a México buscando gestación subrogada para convertirse en padre soltero de trillizos, proceso que completó antes de conocer a Garza.

El flechazo surgió durante la estancia de Fred en México, en noviembre de 2024, Mauricio Garza y Fred Cohen posaron juntos para una sesión navideña con los niños, además, celebraron su primer cumpleaños.

El actor Mauricio Garza comparte momento familiar con su novio Fred Cohen y sus trillizos.
Garza, quien cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, ha documentado viajes familiares junto a los tres bebés, su novio y las niñeras; como el que hicieron en marzo a los Alpes franceses o en enero a Brasil.

"Feliz cumpleaños a mi princesa, mi gremlin y mi bebé de la casa por sus 2 añitos. ¡Los amooooo!", escribió; en las fotos, aparecen los tres bebés vestidos iguales con una rebanada de pastel frente a ellos, Mauricio y Fred aparecen a espaldas de los pequeños en una habitación con paredes color blanco adornadas de coloridos globos aerostáticos.

Mauricio Garza, nacido el 5 de mayo de 1992 en Monterrey, Nuevo León, inició su carrera artística a los 11 años como concursante en el programa infantil "Código F.A.M.A.", en 2003, debutó formalmente en televisión en 2009 con "La Rosa de Guadalupe".

El actor y conductor Mauricio Garza con su novio Fred Cohen.
Su salto a la fama llegó en 2016 con el personaje principal de Francisco "Fran" Cossio en la serie de comedia "40 y 20" de Televisa, que protagonizó hasta 2020, proyecto con el que se consolidó como actor y comediante versátil; suma también actuaciones en "Betty en NY", "Parientes a la Fuerza" y "El juego de las llaves".

