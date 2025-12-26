Más Información

Ernest Heinz, actor vinculado a los videojuegos y a la serie “Los Soprano”, enfrenta 31 cargos tras dispararle a una mujer durante un pleito vial

El incidente ocurrió el 11 de septiembre, cuando Heinz supuestamente abrió fuego contra una mujer, identificada como Maritza Arias-Galva. La víctima llamó a la policía alegando que había recibido un disparo en el rostro, cerca de la Universidad de Stockton en Galloway Township, Nueva Jersey.

A inicios de este mes, un jurado acusó formalmente a Heinz de los delitos, y se espera que comparezca ante el tribunal el 30 de enero de 2026, según informó People.

El abogado del actor declaró al medio que su cliente niega las acusaciones tal como se han presentado y que impugnará los cargos mediante el proceso legal: “donde los hechos, y no las especulaciones ni los titulares, determinarán el resultado”.

Además, solicitó al público que respeten la presunción de inocencia y permitan que el asunto se resuelva en los tribunales. Heinz permanecerá bajo custodia hasta el inicio del juicio, de acuerdo con NJ.com.

¿Cómo ocurrió el ataque?

Según Breaking AC, durante el episodio, Heinz conducía un Honda CR-V blanco registrado a nombre de su madre. Ambos, Heinz y Arias-Galva, se incorporaban a un solo carril en South Pomona Road cuando supuestamente se produjo un altercado.

Posteriormente, al encontrarse nuevamente, Heinz habría gritado desde su auto y disparado al menos una bala hacia el vehículo de la mujer, utilizando una pistola calibre .380 registrada a nombre de su padre. Los fiscales afirmaron que Heinz también le dijo a la víctima: “Te voy a matar” durante el incidente.

Las autoridades lograron identificar a Heinz gracias a imágenes de seguridad que lo muestran regresando a Port Republic con un arma, además de recuperar dos bolsas en una residencia de la zona: una contenía un rifle y otra objetos de Wawa. El almacén donde se hallaron las bolsas había sido alquilado por un amigo de Heinz.

Arias-Galva proporcionó a la policía una descripción del atacante, señalándolo como un hombre blanco, con cabello rubio recogido en una coleta.

