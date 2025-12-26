Perry Bamonte, guitarrista y teclista de The Cure, falleció a los 65 años, así lo confirmó la agrupación encabezada por Robert Smith en el sitio web de la banda, donde recordaron sus contribuciones al grupo durante sus dos períodos, primero de 1990 a 2005, y luego de 2022 hasta ahora.

"Con enorme tristeza confirmamos el fallecimiento de nuestro gran amigo y compañero de banda, Perry Bamonte, quien falleció tras una breve enfermedad en casa durante la Navidad. Tranquilo, intenso, intuitivo, constante y sumamente creativo, 'Teddy' fue una parte vital de la historia de The Cure", se lee.

"Nuestros pensamientos y condolencias están con toda su familia. Lo extrañaremos muchísimo".

Bamonte inició su vínculo con la banda en 1984 como roadie y técnico de guitarra para Robert Smith, evolucionó a colaborador oficial en 1990 al reemplazar a Roger O'Donnell en teclados. Su integración coincidió con el éxito de álbumes como "Wish" (1992), donde aportó composiciones como la música de "Trust", y participó en giras masivas que consolidaron el sonido gótico y alternativo del grupo.​

De izquierda a derecha: Jason Cooper, Simon Gallup, Robert Smith, Roger O'Donnell y Perry Bamonte, del grupo de rock británico The Cure, ponen sus manos en cemento en el Rockwalk de Hollywood, en Los Ángeles, el viernes 30 de abril de 2004. FOTO: Archivo AP/Chris Pizzello.

Durante los años 90, Bamonte asumió también la guitarra solista tras la salida de Porl Thompson en 1993, contribuyó a discos emblemáticos como "Wild Mood Swings" (1996), con temas como "This is a Lie", y Bloodflowers (2000), nominados a Grammy. Ofreció más de 400 conciertos en giras globales, ganó premios como los Brit Awards en 1991, aunque fue expulsado en 2005 junto a su hermano Daryl sin explicación clara, según sus propias palabras. Regresó en 2022 para la gira "Shows of a Lost World" por Europa, América y Sudamérica, reafirmando su legado.​

Bamonte falleció el 26 de diciembre de 2025 en su casa durante Navidad, tras una breve enfermedad, como confirmó The Cure en un emotivo comunicado en el que lamentó su pérdida como pilar familiar y artístico.

Su carrera trascendió a la banda con proyectos independientes, pero su energía en estudio y escenarios dejó huella en el rock alternativo.

