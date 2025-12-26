Mickey Lee, quien participó este año en la temporada 27 de “Big Brother” USA, murió el jueves 25 de diciembre tras sufrir múltiples ataques cardíacos derivados de complicaciones por una gripe.

La lamentable noticia fue confirmada por su familia este viernes mediante un comunicado difundido en la cuenta de Instagram de su hermano.

En el mensaje, recordaron a Lee, de 35 años, como una persona que conquistó al público con su participación en el famoso reality, donde “su autenticidad, fortaleza y espíritu dejaron una huella imborrable tanto en los fans como en sus compañeros de reparto”.

Agregaron que será recordada por la alegría que compartía con sus personas cercanas y por las conexiones que logró construir tanto dentro como fuera de la pantalla.

Algunos ex participantes del programa enviaron mensajes de apoyo y cariño a Mickey Lee, quien había sido hospitalizada a principios de la semana, según se reportó.

Durante su participación en el reality, Mickey fue eliminada en la octava semana.

Foto: Instagram oficial.

Crean campaña de GoFundMe para cubrir gastos médicos

El lunes, la familia de la exconcursante creó una cuenta en GoFundMe para cubrir los gastos médicos que no podían ser solventados por el seguro y lograron recaudar alrededor de 32 mil 500 dólares.

En la misma campaña informaron que, a inicios de la semana, Mickey Lee se encontraba en estado crítico, aunque estable.

Mickey Lee era originaria de Jacksonville, Florida, y residía en Atlanta.

