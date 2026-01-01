Más Información

"Mamita" confirma a Gustavo Rodríguez como escritor de épicas domésticas

"Mamita" confirma a Gustavo Rodríguez como escritor de épicas domésticas

La Jalisciense: una de las cantinas más antiguas que sobrevive a la modernidad

La Jalisciense: una de las cantinas más antiguas que sobrevive a la modernidad

2025 devuelve a los grandes de la literatura y sacude el arte con récords y robos históricos: el caso del Louvre marcará época

2025 devuelve a los grandes de la literatura y sacude el arte con récords y robos históricos: el caso del Louvre marcará época

Pega a traductores que editoriales usen Inteligencia Artificial

Pega a traductores que editoriales usen Inteligencia Artificial

¿Planeabas visitar el Museo de Antropología el 1 de enero? Subirán tarifa de acceso a partir de 2026

¿Planeabas visitar el Museo de Antropología el 1 de enero? Subirán tarifa de acceso a partir de 2026

Cambio de nombre del Kennedy Center para incluir a Trump provoca que artistas cancelen sus presentaciones

Cambio de nombre del Kennedy Center para incluir a Trump provoca que artistas cancelen sus presentaciones

aprovechó los últimos momentos del 2025 para hacer un balance del que, afirmó, fue el año más intenso de su vida.

A través de las redes sociales, la cantante publicó un mensaje que fue mucho más allá de los agradecimientos habituales, para hablar sobre aprendizaje, desgaste emocional y fuerza.

“Este año puso a prueba muchas cosas: la paciencia, la fe y la capacidad de mantenerte firme. No todo lo que circula merece espacio en tu vida”, escribió la menor de la dinastía Aguilar.

Lee también

La cantante, que fue duramente criticada por los usuarios de las redes sociales, también reflexionó sobre las polémicas que la rodearon y la actitud que tomó ante ellas.

"Mantenerte de pie cuando quieren verte caer es una forma de decir la verdad, sin levantar la voz. Seguir adelante no siempre se siente valiente. A veces se siente pesado, solitario, injusto. Pero rendirme habría sido darle la razón al ruido", agregó.

Ángela aprovechó para reconocer el respaldo que ha recibido a su entorno cercano, su familia y seguidores, a quienes calificó como grandes pilares en su vida.

Por último, afirmó que cada una de las lecciones que recibió en este 2025, aunque no las pidió, la hicieron crecer como artista, mujer y persona:

"Hoy no hablo desde la herida. Hablo desde la claridad. Desde haber visto lo peor y aun así elegir no convertirme en eso. No sé si todo pasa por algo, pero sí sé que cómo respondemos a lo que nos toca termina definiendo quiénes somos".

Sus palabras estuvieron acompañadas por un video recopilatorio sobre algunos de los momentos más importantes de su año: presentaciones en vivo, reconocimientos, escenas detrás de cámaras y fragmentos de su gira “Libre Corazón”, una etapa que colocó a la cantante en el centro de la conversación pública más allá de lo musical.

La publicación provocó un fuerte debate. Mientras algunos cuestionaron su discurso, otros la felicitaron y expresaron su admiración por salir adelante de un año que fue de todo, menos tranquilo.

Y es que, desde hace algún tiempo, la intérprete de "Qué ironía" es el blanco de fuertes ataques por su relación con Christian Nodal, la cual inició en medio de la controvertida separación del cantante y Cazzu, la madre de su hija.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Hermana de Pepe Aguilar explota por burlas de Emiliano Aguilar al compararla con una momia: "Tu mamá y yo tenemos la misma edad". Foto: Emiliano Aguilar / IG

Hermana de Pepe Aguilar explota por burlas de Emiliano Aguilar al compararla con una momia: "Tu mamá y yo tenemos la misma edad"

Nodal canta tema dedicado a Belinda frente a Ángela Aguilar y desata polémica VIDEO. Foto: Tomada de Instagram @belindapop / EFE

Momento incómodo: Nodal canta canción dedicada a Belinda frente a Ángela Aguilar y se desata la polémica

Sofía Vergara. Foto: EFE

Sofía Vergara luce bustier de encaje y ‘enciende’ Instagram con la tendencia

Meghan Markle es la ‘celebridad más decepcionante’ de 2025, según el Toronto Star. Foto: AP

Meghan Markle es la ‘celebridad más decepcionante’ de 2025, según el Toronto Star

Tylor Chase vuelve a la indigencia tras rechazar tratamiento; lo captan consumiendo metanfetamina: Foto: Tiktok

Tylor Chase vuelve a la indigencia tras rechazar tratamiento; lo captan consumiendo metanfetamina

Santa Fe Klan hace invitación masiva para festejar el Año Nuevo: Hora y lugar exacta de la fiesta Foto: Santa Fe Klan / IG

Santa Fe Klan hace invitación masiva para festejar el Año Nuevo: Hora y lugar exacta de la fiesta

[Publicidad]