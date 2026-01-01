Ángela Aguilar aprovechó los últimos momentos del 2025 para hacer un balance del que, afirmó, fue el año más intenso de su vida.

A través de las redes sociales, la cantante publicó un mensaje que fue mucho más allá de los agradecimientos habituales, para hablar sobre aprendizaje, desgaste emocional y fuerza.

“Este año puso a prueba muchas cosas: la paciencia, la fe y la capacidad de mantenerte firme. No todo lo que circula merece espacio en tu vida”, escribió la menor de la dinastía Aguilar.

La cantante, que fue duramente criticada por los usuarios de las redes sociales, también reflexionó sobre las polémicas que la rodearon y la actitud que tomó ante ellas.

"Mantenerte de pie cuando quieren verte caer es una forma de decir la verdad, sin levantar la voz. Seguir adelante no siempre se siente valiente. A veces se siente pesado, solitario, injusto. Pero rendirme habría sido darle la razón al ruido", agregó.

Ángela aprovechó para reconocer el respaldo que ha recibido a su entorno cercano, su familia y seguidores, a quienes calificó como grandes pilares en su vida.

Por último, afirmó que cada una de las lecciones que recibió en este 2025, aunque no las pidió, la hicieron crecer como artista, mujer y persona:

"Hoy no hablo desde la herida. Hablo desde la claridad. Desde haber visto lo peor y aun así elegir no convertirme en eso. No sé si todo pasa por algo, pero sí sé que cómo respondemos a lo que nos toca termina definiendo quiénes somos".

Sus palabras estuvieron acompañadas por un video recopilatorio sobre algunos de los momentos más importantes de su año: presentaciones en vivo, reconocimientos, escenas detrás de cámaras y fragmentos de su gira “Libre Corazón”, una etapa que colocó a la cantante en el centro de la conversación pública más allá de lo musical.

La publicación provocó un fuerte debate. Mientras algunos cuestionaron su discurso, otros la felicitaron y expresaron su admiración por salir adelante de un año que fue de todo, menos tranquilo.

Y es que, desde hace algún tiempo, la intérprete de "Qué ironía" es el blanco de fuertes ataques por su relación con Christian Nodal, la cual inició en medio de la controvertida separación del cantante y Cazzu, la madre de su hija.

