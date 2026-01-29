Paris Jackson sorprendió a sus seguidores, luego de que compartiera una historia de Instagram, en la que se encontraba conduciendo por la carretera y, de fondo, sonando en el sistema de audio de su vehículo, se reproducía "Aquí abajo", una de las canciones más famosas de Christian Nodal.

En los últimos años, Nodal se ha convertido en uno de los exponentes del regional mexicano más importante; ni aún cuando su popularidad disminuyó, por la desaprobación que causó su relación con Ángela Aguilar, se puso en duda su talento y su capacidad de convertir, cada una de sus canciones, en un éxito rotundo.

El gusto que su música ha generado en el público lo ha llevado a traspasar las fronteras del lenguaje, pues es escuchado en países como Francia, Italia, Londres y España, destinos en los que ya se ha presentado en concierto.

Lee también: Christian Nodal suma un tatuaje más a su cuerpo y Ángela Aguilar supervisa el proceso

Entre sus fans, además, se encuentran figuras del medio, como es el caso de la hija de Michael Jackson quien, en 2024, declaró abiertamente que era una gran admiradora del cantante, originario de Caborca, Sonora.

Fue durante su visita a España, que Paris tuvo un acercamiento con la prensa, durante la alfombra roja de uno de los desfiles del diseñador Alexander Wang, donde fue cuestionada acerca de qué aspectos de la cultura española llamaban su atención.

Y, sin tener muy clara la nacionalidad de Cristian, la joven cantante expresó que le gustaba mucho su música, creyendo que se trataba de un músico de origen español.

Luego de que le aclararan que, en realidad, se trataba de un cantante mexicano, Paris prometió informarse más hondamente acerca de él.

Lee también: Christian Nodal y el lujoso brazalete que está inspirado en su esposa Ángela Aguilar

Ahora, Jackson demuestra que la música de Nodal sigue siendo de su agrado pues, recientemente, compartió un video, donde aparece conduciendo su automóvil, en compañía de dos de sus perritas y, de fondo, se escucha una de las canciones del músico mexicano; "Aquí abajo".

La estrofa que suena es en donde Nodal recita "no hay opciones, los días se te gastan dedicándole canciones, con alcohol, mucho alcohol, aquí abajo uno sí sufre un montón".

Fans de la cantante ya han reaccionado al video de Paris, afirmando que, naturalmente, como hija de "el Rey del pop", es conocedora de la buena música.

"Qué chevere, su música es genial y ella lo sabe".

"Ella sí sabe valorar cuando hay talento y gran voz, el número uno del regional mexicano".

"Además de hermosa, con tan buen gusto".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc