Zacatecas.- A cinco días de que ocurrió el ataque del crimen organizado contra elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas en el municipio de Villanueva, el fiscal Cristian Camacho Osnaya revela que a los artistas Ángela Aguilar y Cristian Nodal les tocó presenciar el enfrentamiento armado ocurrido cerca en las inmediaciones del Rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar.

Sin embargo, aclaró que “la pareja de artistas no fueron blanco del ataque armado”, registrado el pasado jueves (12 de febrero) en el municipio de Villanueva y descartó por completo que se hubiera tratado de un intento de secuestro o agresión directa contra ellos y también aclaró que ese día, Pepe Aguilar no se encontraba en Zacatecas, sino en la Ciudad de México.

En varias entrevistas que hoy ha dado a la prensa zacatecana, el fiscal ha precisado que el pasado jueves se realizó un operativo para la detención de cuatro generadores de violencia en esa zona de Jalpa, Tabasco y Villanueva, entre ellos, al jefe de plaza del Cártel de Jalisco Nueva Generación en el sur de Zacatecas, apodado “El Braca”, sin embargo, refiere que cuando ocurrió el ataque contra las fuerzas especiales de seguridad sobre la carretera federal 54, “lamentablemente ellos (Ángela Aguilar y Cristian Nodal) iban saliendo con camino hacia el aeropuerto”, dijo el fiscal.

Lee también Identifican a 6 presuntos atacantes de diputados de MC en Sinaloa; autoridades cuentan con videos y fragmentos de huellas dactilares

Mencionó que los dos artistas de regional mexicano “no estuvieron en riesgo directo, ni fueron el objetivo del ataque armado”, pero, sí les tocó presenciar la agresión contra las fuerzas de seguridad, por eso, decidieron regresar hacia un lugar que se llama El Pitayo, ya que a la entrada de la comunidad de Tayahua existe un puesto de revisión de las autoridades y del Ejército Mexicano.

Confirmó que después de que fueron resguardados, a los dos cantantes se les brindó acompañamiento con un dispositivo de seguridad hasta el Aeropuerto Internacional, ubicado en el municipio de Calera, para que pudieran abordar su vuelo.

Ángela Aguilar y Christian Nodal estuvieron "en la línea de fuego"

Tras la polémica desatada luego de que el pasado jueves 12 de febrero la cantante Ángela Aguilar y su esposo Christian Nodal presenciaran un enfrentamiento entre un grupo delictivo y agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) en las inmediaciones del rancho “El Soyate”, el periodista Carlos Jimenez aseguró que la pareja tuvo la protección de agentes federales ante la situación.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso el periodista, Ángela Aguilar y Nodal salían del rancho, propiedad de la familia Aguilar, para dirigirse al aeropuerto, cuando se encontraron con un enfrentamiento entre autoridades y delincuentes “literalmente disparando, se estaban agarrando a balazos”, dijo el reportero.

En entrevista telefónica con el periodista Luis Cárdenas, durante su programa en MVS, Carlos Jiménez, también conocido como C4 Jiménez, aseguró que la pareja fue rescatada y escoltada por agentes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y Policía Federal en dirección al aeropuerto “para sacarlos de Zacatecas”.

Lee también Billetes de 500, 100 y 200 pesos, los más falsificados

Al presenciar la situación, la pareja intentó regresar al rancho, hecho que suscitó que la policía estatal “al ver que escapa la camioneta” y “no saber quién va en esa camioneta”, comenzara a seguirlos, mencionó.

Tras alcanzarlos, aseguró el periodista, los policías se percataron de la presencia de los artistas y del agente de Ángela Aguilar, quien les informó de la situación. Posteriormente, elementos de seguridad escoltaron su camioneta para “sacarlos de esa zona en conflicto”.

En los videos publicados por Carlos Jiménez a través de sus redes sociales, se puede observar a la pareja caminando hacia su avión en medio de los elementos de seguridad. “Se ve cómo el mismo Christian Nodal le agradece de mano a algunos de los agentes federales que lo están apoyando”, dijo.

“Estuvieron en la línea de fuego: así rescataron a Ángela Aguilar y Cristian Nodal en Zacatecas” @c4jimenez



🔴 Imágenes exclusivas muestran cómo Ángela Aguilar y Cristian Nodal fueron escoltados por fuerzas federales tras quedar en medio de un enfrentamiento armado en… pic.twitter.com/elDsaqjBgk — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) February 17, 2026

Lee también El Makabélico esquiva a la OFAC… y a Spotify

“La realidad es que sí estuvieron en la línea de fuego”, mencionó Jiménez, asegurando que la pareja presenció el ataque entre las autoridades y un grupo delictivo. El periodista sostuvo que, de acuerdo con la información que le compartieron “los agentes estatales por fortuna actuaron de manera prudente y no le dispararon a la camioneta”, pues “era muy probable que los agentes le dispararan para tratar de detenerla”.

“Si los agentes se hubieran puesto nerviosos o hubieran sido un poco menos prudentes, quizá le hubieran disparado y estuviéramos hablando de algo mucho, muy preocupante”, manifestó.

También dijo que, tal como lo mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum, los agentes federales brindaron el apoyo a la pareja escoltándolos hasta que abordaron su avión privado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jc/cr