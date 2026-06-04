Pepe Aguilar anuncia que lanzará un álbum para homenajear el legado de su padre, don Antonio, el cual estará conformado por nuevas versiones de los temas más emblemáticos de "el Charro de México", interpretado por exponentes contemporáneos del regional y, si bien, dos de las voces incluídas son las de sus hijos Ángela y Leonardo, su sobrina Majo no formará parte del disco.

Así como Vicente Fernández Jr., ahora es Pepe Aguilar quien prepara una producción discográfica, con el objetivo de acercar a las nuevas generaciones de la música a lo que fue la carrera de don Antonio Aguilar, también recordado como "el Rey del corrido".

"Están muchos artistas, vamos a hacer mucho trabajo, la idea es acercarlos a canciones que, por igual porque no les tocó vivir en ese tiempo, no las conocen y vale la pena que los conozcan".

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Describiéndolo como un "disco histórico", Pepe reveló que algunos artistas que formarán parte del proyecto son La Banda MS, Banda El Recordo, Lucero, Carín León, Alfredito Olivas, Ángela y Leonardo Aguilar.

Cuando la prensa, entre ellos "Venga la alegría", la cuestionó acerca del motivo por el que, invitó a sus hijos, no extendió la convocación a Majo, uno de las hijas de su hermano, Antonio Jr.

Y aunque rconoció que, en efecto, Majo no participará en "¡Qué viva Antonio Aguilar!", no descartó la posibilidad de contactar a su sobrina para un posible segundo lanzamiento, en donde también tiene contemplado a su yerno, Cristian Nodal.

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"Seguramente habrá más, Majo es mi sobrina, la quiero, la adoro, seguramente estará, en este no estuvo, pero va haber más, Cristian (Nodal) y muchos más cantantes, aquí, yo creo que lo importante es el reconocimiento de las nuevas generaciones a don Antonio Aguilar y ese tipo de música", contestó.

Hace años, Pepe negó que su relación con su hermano mayor fuera mala, como tanto se ha dicho y, si bien, reconoció que, por la diferencia de edad, de ocho años, pensaban y concebían la vida de una forma muy distinta, desde pequeños existió "mucha amistad", como los "camaradas de viaje" que eran, aunque, entre risas, reconoció que, cuando entró a la adolecencia comenzó a fijarse en las jóvemes que se fijaban en su hermano y, eso, terminó por celar a Antonio Jr.

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