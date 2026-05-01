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Una curiosa estrategia de promoción de llamó la atención en redes sociales, luego de que la venta de boletos para su próximo concierto se llevara a cabo en un local de alimentos tradicionales en Zacatecas.

A través de su cuenta de Instagram, el hijo de compartió un video en el que, arriba de un caballo y vestido de charro, detalló que las entradas para el show de mayo ya están disponibles en Gorditas Doña Julia y en las tiendas de la cadena El Jerezano, en Guadalupe, dedicada a la ropa vaquera.

Cabe mencionar que el puesto de antojitos mexicanos es un negocio con años de historia en la capital del estado.

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“¡No se lo pierdan, vayan, compren sus boletos! Primer show de esta etapa en mi vida y lo quise estrenar aquí con ustedes, muchas gracias”, expresó entusiasta.

El cantante se presentará el próximo 16 en el Lienzo Charro Antonio Aguilar, ubicado en Cuernavaca, Zacatecas.

La dinámica dividió opiniones en redes

Aunque es conocida la cercanía de la familia Aguilar con Zacatecas, la propuesta generó comentarios encontrados entre usuarios, quienes reaccionaron con mensajes negativos como: “Los Aguilar superando la IA”, “no, no más Aguilar”, “En la compra de 3 gorditas te regalan el boleto”, “¿cuánto pagan por ir?”, “boletos en Tacos Máster”, “con gusto… me lo pierdo”, entre otros.

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Mientras que, otros usuarios respaldaron al intérprete, quien actualmente inicia su carrera en solitario: “Muchos éxitos Leonardo Aguilar”, “Dios te bendiga”, “Felicidades Leo”, “Siempre apoyándote”, fueron algunos de los comentarios.

Además de esta nueva etapa profesional, Leonardo Aguilar también vive un momento personal estable, ya que mantiene una relación con Adriana Caballero Fridstein, reina de belleza originaria de Tabasco, con quien confirmó su noviazgo en abril, tras semanas de especulación.

@leonardoaguilarofficial

🚨🚨ZACATECAS🚨🚨 Boletos YA A LA VENTA en El Jerezano de Guadalupe Zac, y en las gorditas Doña Julia!! Vayan!! ❤️🇲🇽🦅🔥🤠

♬ original sound - Leonardo Aguilar 🐓GalloFino🐓

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