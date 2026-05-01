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La dinastía Huston aterriza este fin de semana en salas mexicanas. Si en su momento brillaron John Huston con filmes como “Escape a la victoria” y “Bajo el volcán”, así como Danny Huston y Anjelica Huston con actuaciones en “El aviador” y “Las brujas”, ahora es el turno de Jack Huston.

Jack Huston, actor en “Escándalo americano” y la serie “Fargo”, da el salto a la dirección con su ópera prima, una historia sobre un boxeador que no sólo enfrenta su última pelea profesional, sino también el posible final de su vida.

, protagonizada por Michael C. Pitt (“The Last Days”) y Ron Perlman (“Hellboy”), es su intento por seguir los pasos de una de las familias más influyentes de Hollywood.

“Cuando escucho esos nombres los quiero honrar, pero también dar mis propias aportaciones a la industria, tal vez no como ellos porque son titanes, pero sí hacer algo”, dice en entrevista con EL UNIVERSAL, durante la promoción del filme.

La Cineteca Nacional es la primera pantalla que exhibe este largometraje independiente, porque, aunque parezca lo contrario, el apellido no necesariamente abre puertas.

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“Siempre hay fuerzas externas que te intentan hacer cambiar de idea, pero hay que tener la fuerza para seguir adelante y no dejarse mover, cueste lo que cueste”, afirma Huston.

Para lograrlo, se sumaron Michael C. Pitt y Ron Perlman. El primero entrenó durante días —incluso en Navidad— para construir su personaje, especialmente en las escenas sobre el ring de boxeo, donde los golpes debían sentirse reales.

“Se buscó que no hubiera nada fingido y lo logramos filmando la pelea al final, a fin de que nadie saliera lastimado y poder rodar toda la historia antes. Al final, no es sobre boxeo la película, sino la historia de un boxeador en un momento complicado”, apunta el histrión.

El reparto lo completan Steve Buscemi (“Armageddon”), Nicolette Robinson (“The Affair”) y Joe Pesci (“Arma mortal”).

“Cuando hice esta película fue volver a cuando tenía 19 años, hacer cine con la fuerza y las ganas de contar una historia; hay que tener carácter para hacerlo y sostenerse en la idea”, considera Ron Perlman.

“Siempre me ha gustado el boxeo, así que fue divertido saltar entre las cuerdas y estar sobre el ring. Seguí siempre a Muhammad Ali, campeón del mundo de peso pesado, hasta el final de su vida”, recuerda.

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