La Academia de Hollywood actualizó las reglas para la 99ª edición de los Premios Oscar (2027), con cambios que buscan adaptarse a la inteligencia artificial, mejorar la equidad en las nominaciones y abrir más espacio al cine internacional. Estas son las claves:

Actuación: múltiples nominaciones en la misma categoría

Uno de los ajustes más relevantes es que ahora los actores podrán competir contra sí mismos.Si dos interpretaciones de un mismo actor quedan entre las más votadas, ambas podrán ser nominadas.

Antes: solo se permitía una nominación por categoría

Ahora: se aceptan dobles nominaciones en actuación

Impacto: evita estrategias de campaña que “movían” actuaciones entre categorías

Ejemplos que habrían cambiado: Kate Winslet, Leonardo DiCaprio, Jessica Chastain

IA bajo la lupa: prioridad a la autoría humana

La Academia endurece su postura frente a la inteligencia artificial en el cine.

Podrá solicitar información sobre el uso de IA generativa

En guion , se exige que la autoría sea principalmente humana

, se exige que la autoría sea En actuación, solo serán válidos papeles con consentimiento del intérprete

El mensaje es claro, la tecnología es bienvenida, pero el trabajo creativo humano sigue siendo el eje.

Lee también Nueva Ley de Cine protegerá voz e imagen de IA

Más apertura al cine internacional

Se flexibilizan las reglas para la categoría de Mejor Película Internacional.

Un mismo país podrá tener más de una película elegible

Filmes en otros idiomas podrán competir si ganan premios en festivales como:



Esto abre la puerta a títulos que antes quedaban fuera por decisiones nacionales, como ocurrió con “Anatomía de una caída”.

Cambios en cómo se otorgan los premios

También hay ajustes en la forma de reconocer a los ganadores:

En película internacional , la estatuilla será para el director , no para el país

, la estatuilla será para el , no para el país En casting , se podrán otorgar hasta tres Oscar (antes máximo dos)

, se podrán otorgar hasta (antes máximo dos) Se afinan criterios técnicos en categorías como maquillaje, efectos visuales y canción original

Lee también Spotify lanza función para distinguir entre artistas humanos y la IA; habilita marca de verificación

Fechas y contexto

Películas elegibles: estrenadas en 2026

Ceremonia: 14 de marzo de 2027

Sede: Dolby Theatre, Hollywood

En conjunto, estos cambios reflejan una Academia que intenta modernizarse sin soltar su principio central: premiar el talento humano, incluso en una industria cada vez más influida por la tecnología.

Lee también “Ganamos un Oscar”: el mexicano Cruz Contreras celebra el triunfo de "Kpop Demon Hunters"

rad