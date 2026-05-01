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La Academia de Hollywood actualizó las reglas para la 99ª edición de los Premios Oscar (2027), con cambios que buscan adaptarse a la inteligencia artificial, mejorar la equidad en las nominaciones y abrir más espacio al cine internacional. Estas son las claves:
Actuación: múltiples nominaciones en la misma categoría
Uno de los ajustes más relevantes es que ahora los actores podrán competir contra sí mismos.Si dos interpretaciones de un mismo actor quedan entre las más votadas, ambas podrán ser nominadas.
- Antes: solo se permitía una nominación por categoría
- Ahora: se aceptan dobles nominaciones en actuación
- Impacto: evita estrategias de campaña que “movían” actuaciones entre categorías
- Ejemplos que habrían cambiado: Kate Winslet, Leonardo DiCaprio, Jessica Chastain
IA bajo la lupa: prioridad a la autoría humana
La Academia endurece su postura frente a la inteligencia artificial en el cine.
- Podrá solicitar información sobre el uso de IA generativa
- En guion, se exige que la autoría sea principalmente humana
- En actuación, solo serán válidos papeles con consentimiento del intérprete
El mensaje es claro, la tecnología es bienvenida, pero el trabajo creativo humano sigue siendo el eje.
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Más apertura al cine internacional
Se flexibilizan las reglas para la categoría de Mejor Película Internacional.
- Un mismo país podrá tener más de una película elegible
- Filmes en otros idiomas podrán competir si ganan premios en festivales como:
Esto abre la puerta a títulos que antes quedaban fuera por decisiones nacionales, como ocurrió con “Anatomía de una caída”.
Cambios en cómo se otorgan los premios
También hay ajustes en la forma de reconocer a los ganadores:
- En película internacional, la estatuilla será para el director, no para el país
- En casting, se podrán otorgar hasta tres Oscar (antes máximo dos)
- Se afinan criterios técnicos en categorías como maquillaje, efectos visuales y canción original
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Fechas y contexto
- Películas elegibles: estrenadas en 2026
- Ceremonia: 14 de marzo de 2027
- Sede: Dolby Theatre, Hollywood
En conjunto, estos cambios reflejan una Academia que intenta modernizarse sin soltar su principio central: premiar el talento humano, incluso en una industria cada vez más influida por la tecnología.
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