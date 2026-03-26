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La Academia de Cine de Estados Unidos anunció este jueves un acuerdo para trasladar la gala de desde su tradicional teatro Dolby de Hollywood al centro de Los Ángeles a partir de 2029, justo después de conmemorar el centenario de los galardones más codiciados de la industria.

La alianza con la compañía de entretenimiento AEG "convierte a L.A. LIVE en la nueva sede de los Premios Oscar, comenzando con la 101º ceremonia en 2029", informó la Academia en un comunicado.

El acuerdo estará vigente por diez años en el recinto conocido como Teatro Peacock, donde también se celebran otros galardones como los Emmy, los más importantes de la televisión internacional.

Recientemente ampliado con 370 mil metros cuadrados, la nueva sede "albergará las llegadas y actividades de la alfombra roja", indicó el escrito.

Tras su centenario, esta sede ubicada en el centro de Los Ángeles será también la primera en acoger una ceremonia que se retransmitirá de

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"L.A. LIVE fue construido para albergar los momentos que definen la cultura, y no hay un escenario global más grande que los Oscar", dijo por su parte el director de Ingresos de AEG, Todd Goldstein.

La edición 99 de los premios más importantes de la industria del cine se seguirá celebrando el año que viene en el Dolby y se transmitirán en directo por ABC y en más de 200 territorios de todo el mundo hasta la centésima edición de los Oscar.

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