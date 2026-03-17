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La ha emitido un comunicado en el que ha declarado su a la a, nominada a Mejor actriz de reparto en los, después de que una persona de seguridad cuando trataba de subirse al escenario para hacerse una foto, según publica "Variety".

"Aunque el incidente ocurrió con nuestra empresa de seguridad externa, SIS, la experiencia de cada uno de nuestros invitados es nuestra responsabilidad. Les hemos dejado claro que este comportamiento es inaceptable", ha señalado la de Estados Unidos en un comunicado remitido al medio estadounidense.

A lo que la actriz ha contestado, en sus redes sociales, agradeciendo la reacción de la academia. "Aprecio mucho vuestro amor y apoyo incondicionales".

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En un vídeo, que se ha compartido en numerosas ocasiones en redes, se puede ver a la actriz diciéndole a quien le ha empujado: "Eres un hombre que le pone las manos encima a una mujer". Taylor repite en varias ocasiones que se trata de un comportamiento "muy grosero".

"Nos entristeció enormemente enterarnos de la experiencia que vivió Teyana Taylor al final de la ceremonia de los Óscar anoche -añade el comunicado-. Hemos trabajado con Teyana durante los últimos meses en la temporada de premios, y siempre ha sido extraordinaria"

La academia agradece a Taylor su "entereza" y asegura que está tomando las medidas necesarias "para garantizar que esto no vuelva a suceder".

Según un testigo presencial consultados por "Variety", el incidente ocurrió después del premio a mejor película, el último de la noche, que se lo llevó "One Battle After Another" ("Una batalla tras otra"), el filme de Paul Thomas Anderson en el que participa la actriz.

Todo el equipo de la película quiso hacerse una foto en el escenario y dos de los directivos de Warner, Pam Abdy y Mike DeLuca, tuvieron problemas para acceder al escenario, entonces Taylor -que se encontraba en el escenario- fue a recogerlos.

Según la versión recabada por el medio, un guardia de seguridad les impidió "por la fuerza" volver al escenario y "puso las manos sobre Teyana". La fuente explicó que ese mismo hombre "la había visto bajar y cuando fueron a subir de nuevo, intentó detenerles por la fuerza”, lo que hizo que Taylor se enfadara.

Según testigos el guardia dijo entonces: "Me debes una disculpa" y la actriz se enfadó aún más.

El canal "TMZ" habló con la actriz esa noche y dijo que "el personal de seguridad estaba haciendo un gran trabajo".

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"Siempre hay alguien así, pero estoy perfectamente bien. Estoy contenta. No hay nada de qué preocuparse -añadió-. Lo primero que hace la gente es, sin duda, sacar conclusiones precipitadas. Pero al final del día no tolero la falta de respeto, especialmente cuando es injustificada".

Taylor perdió el Óscar a mejor actriz de reparto frente a Amy Madigan, protagonista de 'Weapons', pero 'One Battle After Another' ('Una batalla tras otra') fue la gran triunfadora de la noche, con seis premios.

Además de su nominación al Óscar, Taylor recibió nominaciones a mejor actriz de reparto en los BAFTA y los Critics' Choice Awards, y se llevó un Globo de Oro por su papel.

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