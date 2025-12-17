Más Información

Adiós a Eduardo Hurtado, el poeta de la síntesis

Adiós a Eduardo Hurtado, el poeta de la síntesis

La ceremonia de entrega de los Oscar se retransmitirá por YouTube, gratis y a todo el mundo, a partir de 2029, según el acuerdo cerrado entre la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood y la plataforma, que tendrá una duración inicial de cinco años.

El acuerdo entrará en vigor con la 101 edición de los premios, la de 2029, y finalizará en 2033, según señaló la academia este miércoles en un comunicado. Lo que supone que la cadena ABC, que se ha ocupado de la retransmisión de la gala desde 1976, lo hará por última vez en la edición de 2028.

Y no solo será la ceremonia de los Oscar, sino todo lo relacionado con los premios, como la alfombra roja, el Governors Ball (Baile de los Gobernadores), el anuncio de las nominaciones, el almuerzo de nominados, la gala de los premios científicos y técnicos y cualquier otro evento relacionado.

Así como entrevistas con miembros y cineastas de la academia, programas educativos sobre cine o podcasts.

De esta manera, la audiencia potencia de los Oscar será de 2 millones de personas, que son las que tienen acceso a YouTube, lo que hará que los premios sean más accesibles para una creciente audiencia global, que además dispondrá de subtítulos y pistas de audio en varios idiomas.

Además, la iniciativa Google Arts & Culture facilitará el acceso digital a exposiciones y programas selectos del Museo de la Academia, así como a los elementos digitalizados de la Colección de la Academia, la mayor de tema cinematográfico del mundo, con más de 52 millones de piezas.

"Nos entusiasma formar una colaboración global multifacética con YouTube para ser la futura sede de los Oscar y de nuestra programación anual de la Academia", señalaron en el comunicado la presidenta de la institución, Lynette Howell Taylor, y su director ejecutivo, Bill Kramer.

Mientras que el director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, destacó que los Oscar "son una de nuestras instituciones culturales esenciales, que premia la excelencia narrativa y artística".

