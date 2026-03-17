La ceremonia del Oscar termina en el escenario del Dolby Theatre, pero la noche apenas comienza para los ganadores y las estrellas que celebran en distintas fiestas alrededor de Los Ángeles con mucho glamour, aunque no falta quien prefiere algo más simple.

Tras la entrega de los premios de la Academia, tres encuentros se convirtieron en los epicentros del llamado Oscar Weekend: el tradicional Governors Ball, la fiesta de Vanity Fair y la gala benéfica organizada por el cantante Elton John.

La primera escala después de la ceremonia es el Governors Ball, la recepción oficial de la Academia donde los ganadores graban su nombre en sus estatuillas.

Diego Boneta y su novia, Renata Notni, a su llegada a la cena organizada por Elton John. Luis Gerardo Méndez, otro mexicano en la gala, es miembro de la Academia desde 2021. Eiza González asistió a la fiesta de Vanity Fair, luciendo un vestido de Miu Miu gris satinado. Fotos: AP

En el salón decorado con miles de flores, desfilaron los nuevos ganadores mientras observaban cómo se grababa su nombre en el Oscar.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Michael B. Jordan, ganador a Mejor Actor por Pecadores, coincidió en el escenario con Jessie Buckley, quien obtuvo el premio a Mejor Actriz por Hamnet.

El actor coronó su noche disfrutando en un restaurante de comida rápida donde rápidamente acaparó la atención. Así, entre mayonesa y catsup, saboreó una jugosa hamburguesa con la estatuilla a un lado.

De nuevo en el Governors Ball, se pudo ver a figuras como la directora de fotografía Autumn Durald Arkapaw, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer en ganar el Oscar en su categoría por Pecadores, así como a Joachim Trier, cuya película Valor sentimental obtuvo el reconocimiento a Película internacional.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet, quien aspiraba al Oscar, acudieron juntos a la fiesta de Vanity Fair. Foto: EFE

Durante la noche circularon bandejas con salmón ahumado, nuggets de pollo con caviar y galletas en forma de Oscar, mientras los invitados brindaban con cócteles y champán antes de dirigirse a las otras fiestas.

Muchas celebridades se trasladaron a la tradicional fiesta de Vanity Fair, que este año cambió de sede y se realizó en el Los Angeles County Museum of Art.

La alfombra metálica y la estética plateada marcaron la tendencia de la noche. Entre los asistentes destacó la actriz mexicana Eiza González, quien apareció con un vestido plateado con figuras negras tejidas que delineaban su silueta.

Tras haber entregado un premio, Demi Moore se divirtió en la tradicional fiesta de Vanity Fair. Foto: AP

Durante su paso por la alfombra protagonizó un momento que llamó la atención de los periodistas cuando decidió corregir la pronunciación de su nombre ante la prensa internacional: “Es Eiza”, aclaró con una sonrisa.

Otra reunión fue la fiesta organizada por Elton John y David Furnish a favor de la Elton John AIDS Foundation, celebrada en West Hollywood.

La gala, que recaudó 10 millones de dólares, contó con los mexicanos Juanpa Zurita y su novia Macarena Achaga, Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez. También acudió Dua Lipa con su pareja Callum Turner.