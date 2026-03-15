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Este domingo, 15 de marzo, y , actores que interpretan a y , se reunieron durante la ceremonia de los , entrando al escenario al ritmo del tema principal de "Avengers".

Durante su participación, ambos mencionaron el aniversario 14 de "Avengers" y anunciaron la categoría Mejor guion adaptado.

"Es el 14 aniversario de la película de 'Los Vengadores'. Yo te conseguí una copia enmarcada en el escenario.", comentó Chris Evans.

Lee también:

La broma continuó cuando Robert Downey Jr. respondió con un gesto fiel al estilo de Tony Stark, mostrando un ticket de estacionamiento como regalo.

"Soy una persona humilde y lo voy a necesitar devuelta", dijo el actor, hablando en el tono de su personaje.

Lee también:

El éxito de "Avengers" en cifras

Este próximo 25 de abril, la película "Avengers" (2012) cumplirá 14 años desde su estreno, un lanzamiento que cambió el panorama del cine comercial gracias a su enorme éxito en taquilla.

La cinta recaudó 1,520 millones de dólares a nivel mundial, consolidándose como uno de los mayores éxitos de Marvel Studios.

Además, la película revolucionó la industria al reunir por primera vez a varios superhéroes en una sola historia, cerrando la Fase 1 del Universo Cinematográfico de Marvel, que comenzó con Iron Man (2008) y sentó las bases de una franquicia que actualmente suma 37 películas.

El próximo 18 de diciembre de 2026 llegará a los cines Avengers: Doomsday, una producción que promete reunir nuevamente a figuras icónicas como Robert Downey Jr. y Chris Evans, además de incorporar a nuevos talentos como Pedro Pascal y Florence Pugh dentro de la saga.

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