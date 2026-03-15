Este domingo, 15 de marzo, Robert Downey Jr. y Chris Evans, actores que interpretan a Iron Man y Capitán América, se reunieron durante la ceremonia de los Premios Oscar, entrando al escenario al ritmo del tema principal de "Avengers".

Durante su participación, ambos mencionaron el aniversario 14 de "Avengers" y anunciaron la categoría Mejor guion adaptado.

"Es el 14 aniversario de la película de 'Los Vengadores'. Yo te conseguí una copia enmarcada en el escenario.", comentó Chris Evans.

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La broma continuó cuando Robert Downey Jr. respondió con un gesto fiel al estilo de Tony Stark, mostrando un ticket de estacionamiento como regalo.

"Soy una persona humilde y lo voy a necesitar devuelta", dijo el actor, hablando en el tono de su personaje.

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El éxito de "Avengers" en cifras

Este próximo 25 de abril, la película "Avengers" (2012) cumplirá 14 años desde su estreno, un lanzamiento que cambió el panorama del cine comercial gracias a su enorme éxito en taquilla.

La cinta recaudó 1,520 millones de dólares a nivel mundial, consolidándose como uno de los mayores éxitos de Marvel Studios.

Además, la película revolucionó la industria al reunir por primera vez a varios superhéroes en una sola historia, cerrando la Fase 1 del Universo Cinematográfico de Marvel, que comenzó con Iron Man (2008) y sentó las bases de una franquicia que actualmente suma 37 películas.

El próximo 18 de diciembre de 2026 llegará a los cines Avengers: Doomsday, una producción que promete reunir nuevamente a figuras icónicas como Robert Downey Jr. y Chris Evans, además de incorporar a nuevos talentos como Pedro Pascal y Florence Pugh dentro de la saga.

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