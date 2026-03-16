Timothée Chalamet se percató que Steven Spielberg se encontraba a sólo unos metros de distancia de él, durante su paso por la alfombra roja de los Premios Oscar y, sin pensarlo dos veces, trató de acercarse al cineasta, quien no sólo no lo volteó a ver, sino que se dirigió su camino a una dirección completamente contrario de donde se encontraba el actor de "Marty Supreme".

Como cada año, durante la edición 98 de los Premios de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, el Dolby Theatre albergó a una pléyade de personalidades famosas; entre nominados e invitados, la noche se vistió de estrellas.

Una de las más importantes fue, sin duda, el director Steven Spilberg, invitado especial de la gala quien, además, optó de asistir acompañado de su nieta, Eve Gavigan, de la que no se separó ni un instante.

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Ni siquiera cuando Timothéé Chalamet se acercó a él o, eso muestra un video, captado por "Etalk", cuando el actor parecía dirigirse en dirección a Spielberg y su nieta, que se encontraban sólo unos metros delante de él.

Sin embargo, cuando el joven actor nota que el director cambia de rumbo, camina hacia el lado completamente contrario, sin insistir en acercarse.

Las comentaritas de "Etalk" fueron las que sugirieron que se habría tratado de un momento tenso entre el creador de "Jurassic Park" y el protagonista de "Martin Supreme", al aseverar que fue la publicista de Chalamet fue quien lo instó a que se alejase de Spielberg.

"¿Qué va a pasar?, no están haciendo contacto visual y, ahora, su publicista se lo está llevando por otro lado, ¡oh!, su publicista se lo llevó a otro lado, físicamente, ahora hay todo un espacio entre ellos, ¡aquí hay un chisme!", dijeron, entusiasmadas.

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Para las conductoras del evento, se habría tratado de un acto de evidente desdén por parte de Spielberg.

Esto debido a que unos días después de que Timothée se pronunciara respecto a la supuesta intrascendecia actual del ballet y la ópera, el director afirmó que todas las artes, sin importar en donde se desarrollaran, generaban experiencias colectivas invaluables. que no debían ser demeritadas de ninguna forma.