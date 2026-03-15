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La 98 entrega de los dejó varios momentos icónicos entre los asistentes y los espectadores, uno de ellos fue el reclamo contra la guerra en Ucrania que Pavel Talankin, hizo.

Después de que se anunciara que "Mr. Nobody Against Putin", documental dirigido por Talankin, se había llevado el Oscar a Mejor documental, el cineasta subió al escenario para recoger la estatuilla y exigir el cese del conflicto: "¡Detengan esta guerra ahora", dijo.

"Hay países en los que, en lugar de tener estrellas fugaces, tienen tiroteos. En nombre de nuestro futuro y nuestros pequeños hijos: detengan la guerra ahora mismo", dijo.

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Las palabras de Talankin no solo resonaron en el Dolby Theatre de Los Ángeles, también hicieron eco entre las estrellas de Hollywood que se encontraban en el lugar y que respondieron entre aplausos y gritos, a manera de aprobación.

Por su parte, el documentalista estadounidesne, David Borenstein, hizo un llamado a reflexionar:

"'Mr. Nobody Against Putin' trata sobre cómo se pierde un país, y lo que vimos al trabajar con estas imágenes es que se pierde a través de innumerables pequeños actos de complicidad", dijo.

Estos actos, explicó, ocurren cuando los seres humanos deciden callar ante las injusticias y terminan sometiéndose a gobernadores que los reprimen.

"Cuando el gobierno asesina a personas en las ciudades, cuando no decimos nada, cuando los oligarcas tienen control de los medios de comunicación y de cómo debemos producir y consumir información", agregó.

¿De qué trata "Mr Nobody Against Putin"?

El filme fue rodado durante dos años en las escuelas rusas.

Sigue a Pavel "Pasha" Talankin, un profesor ruso, mientras documentaba las exigencias de su gobierno para que se exhibiera propaganda a favor de la invación militar en Ucrania a los alumnos.

Una de las medidas que se implementaron fue la grabación de estas exhibiciones y su publicación en un portal estatal, lo que permitió a Talankin recopilar material sin levantar sospechas.

Talankin, para evitar represalias, huyó de Rusia en Talankin en 2024, luego de que los productores del filme y Borenstein trabajaran en conjunto para conseguirle asilo político en Europa.

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