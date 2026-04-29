Ron Perlman tiene claro qué es lo primero que debe hacer cuando llega a México, país que le abrió las puertas hace más de 30 años, con Guillermo del Toro como anfitrión y Cronos como invitación.

“Lo primero que tomo es una margarita, lo último que tomo es una margarita y no recuerdo el intermedio”, dice de buen humor este neoyorquino de 76 años recién cumplidos.

Su idilio con México inició con la ópera prima vampiresca de Del Toro, pero ha sido capitulado en diversos viajes ocasionales en los que no ha logrado descifrar cómo es que el mexicano siempre se muestra feliz.

“Para mí es un lugar dignificante, cada que vengo encuentro las sonrisas más puras y no entiendo cómo chingados lo hacen; he estado días, meses y es algo que se siente”, apunta.

Ayer, en la Cineteca Nacional, mucha gente lo reconoció mientras presentaba El día de la pelea, su más reciente filme que llegará a las pantallas de ese lugar el viernes. Le pedían fotos y aceptaba sin problema, pero manteniendo esa seriedad apoyada en el rostro adusto que lo ha caracterizado.

En la cinta independiente, dirigida por Jack Huston, interpreta al entrenador de un boxeador retirado (Michael C. Pitt, The last days) quien enfrenta lo que será su última pelea y día de vida.

“Siempre me ha gustado el boxeo, así que fue divertido saltar entre las cuerdas y estar sobre el ring. Seguí siempre a Mohamed Alí (campeón del mundo de peso pesado) hasta que terminó temblando (por el Parkinson)”.

Libró la depresión

A principios de los 90, Perlman prácticamente se la pasaba en la cama porque no tenía trabajo y estaba deprimido.

Pero entonces un día recibió una carta firmada por un tal Guillermo del Toro y un guion al que consideró “loco”.

“Cronos fue mi primera experiencia pura en cine, era una película completamente independiente, el presupuesto era de 1.8 millones de dólares y una noche antes de empezar, un inversionista se bajó del proyecto y quedamos con 1.2 millones. Ya solo éramos Guillermo y todos sus amigos, dejándole hacer esta película”, narra.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.