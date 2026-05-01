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Vestido de blanco y con su habitual elegancia, asistió al homenaje a los actores Emily Blunt y Stanley Tucci en el, celebrado el jueves 30 de mayo. Sin embargo, la jornada especial tomó un giro inesperado a su regreso.

De acuerdo con TMZ, el protagonista de "Jumanji" fue detenido por la policía en Hollywood debido a presuntas irregularidades con los vidrios polarizados de su vehículo.

Durante el proceso, "La Roca", aparentemente, mantuvo una actitud tranquila y colaboró con los agentes; incluso bajó del automóvil para conversar con el oficial mientras se le emitía la infracción correspondiente, por lo que el incidente no pasó de una anécdota.

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Hasta el momento, el Departamento de Policía de Los Ángeles no ha emitido comentarios sobre lo sucedido.

“La Roca” elogia a Emily Blunt

Horas antes del incidente, Johnson dedicó un discurso a Emily Blunt, con quien trabajó en "Jungle Cruise" (2021) y "The Smashing Machine".

El actor comenzó con un tono humorístico al señalar que ya era momento de que tanto Blunt como Tucci recibieran sus estrellas, y destacó la humildad de su colega:“Cada día, conociendo a Emily, como muchos de nosotros la conocemos, es una mujer agradecida que se despierta con los pies en la tierra, valorando cada momento”, expresó, de acuerdo con "People".

Por su parte, Blunt agradeció a figuras como Meryl Streep y Matt Damon, y reconoció el apoyo de sus seres cercanos:“Ustedes, y los grandes amores de mi vida que están aquí, han hecho de mi vida un privilegio inmenso”, dijo.

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Blunt y Tucci fueron reconocidos como figuras clave de la industria y una inspiración para nuevas generaciones. Este homenaje coincide con el estreno de la secuela de, cinta en la que compartieron pantalla hace dos décadas junto a Meryl Streep y Anne Hathaway.

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