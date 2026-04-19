Pepe Aguilar se presentó, sorpresivamente, en el evento ecuestre Longines Global Champions Tour. En medio de las especulaciones que sugerirían que la relación entre Cristian Nodal y su hija Ángela podría atravesar una crisis, el cantante entonó el tema "México, lindo y querido" y compartió el rato con su esposa Aneliz.

Este fin de semana se llevó a cabo el evento, al que asistieron diferentes personalidades del medio, como Anahí, Zoraída Gómez, Aislinn Derbez, Paco Ayala y su esposa, Heydee Hoffman, Sergio Mayer y Diego Klein, aunque, fue la aparición de Pepe Aguilar una de las que generó especial emoción.

Esto debido a que el cantante no sólo presenció el evento, en el que participan más de 100 jinetes, sino que montó uno de sus caballos con el que trotó a lo largo del Campo Militar Marte, mientras interpretaba "México, lindo y querido".

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Su aparición, como el mismo confesó, no estaba planeada:

"Soy su amigo Pepe Aguilar, no estaba invitado, pero vengo a cantarles unas canciones mexicanas esta tarde, con mucho cariño".

El intérprete de regional fue acompañado de su esposa Aneliz Álvarez Alcalá, como mostró en su cuenta de Instagram, con una fotografía donde se encuentran disfrutando de los atractivos que ofrecía el evento.

Aneliz Álvarez Alcalá y Pepe Aguilar en el Longines Global Champions Tour 2026. Foto: Instagram

Aguilar no hizo ningún comentario alusivo a las especulaciones que surgieron a raíz del lanzamiento del videoclip de "Un vals", el nuevo tema de Nodal.

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El trascendido que circula en redes, tiene que ver con el presunto parecido que existe entre Dagna, la modelo del video, con Ángela y Cazzu.

Luego de que Nodal negara haber tenido conocimiento del contenido del clip, antes de que este se difundiera en sus redes sociales, responsabilizando al director y productor del video, circuló un trascendido que afirmaba que esta situación habría provocado la ruptura del sonoronse con su esposa.

Sin embargo, ninguno de ellos ha confirmado o desmentido esta información; días antes, el cantante dijo en una entrevista, en República Dominicana, que la boda religiosa, que tenían planeada para mayo, sería pospuesta, debido a la insegudidad del estado de Zacatecas, donde desean organizarla, debido que ahí es la familia Aguilar.

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