Más Información

Crece en China, Corea y Japón el interés por la música occidental, afirma el pianista Martín García García

Crece en China, Corea y Japón el interés por la música occidental, afirma el pianista Martín García García

Lydia Cacho asegura que frente a la trata de mujeres hay una gran oleada de negacionismo

Lydia Cacho asegura que frente a la trata de mujeres hay una gran oleada de negacionismo

Pintar un cuadro es como un partido de beisbol: Sergio Hernández

Pintar un cuadro es como un partido de beisbol: Sergio Hernández

Dan Premio Iberoamericano “Ramón López Velarde” 2026 al poeta y ensayista Víctor Manuel Mendiola

Dan Premio Iberoamericano “Ramón López Velarde” 2026 al poeta y ensayista Víctor Manuel Mendiola

“A quienes les corresponde defender el patrimonio nada más andan en la grilla": Sergio Hernández, pintor y escultor

“A quienes les corresponde defender el patrimonio nada más andan en la grilla": Sergio Hernández, pintor y escultor

Ensamble Vocal Katzarava despega con tres conciertos

Ensamble Vocal Katzarava despega con tres conciertos

se sincera y, a pesar de que las distinciones que considera que su padre ha hecho entre él y sus hermanos, siendo ellos aún más favorecidos, tiene la expectativa que, un día, se reconcilie con . Sin embargo, no es algo que quiere que suceda ahora, pues antes de reencontrarse, el rapero desea demostrar que puede triunfar en la, sin la ayuda de su progenitor, importante exponente del regional mexicano.

En entrevista con "Venga la alegría", el cantante de rap mostró convicción a la hora de hablar de un posible arreglo con su padre, de quien se mantiene distanciado desde hace años, cuando el joven comenzó a declarar en medios el descuido que, presuntamente, ha recibido de parte del intérprete de "Mujeres como tú".

"La única persona con la que sí me voy a reconciliar es con mi papá".

Lee también

Y, mientras aseveraba que sus hermanos no le importaban y no tenía el interés de limar asperezas con ellos, también aclaró que, aunque tiene las intenciones de volver a hablar con su padre, prefiere que esa comunicación no sea ahora o de forma inmediata pues, antes de arreglar sus diferencias, quiere demostrarle tanto a él, como a quienes lo rodean y lo siguen, que peude prosperar en el mundo de la música, sin que su padre tenga que intervenir para lograrlo.

"Obviamente sí me gustaría en algún momento, ahorita no, porque -ahorita- estoy haciendo mi propio camino, no quiero que nadie me ayude, ¿sí me explico?, o sea tengo mi equipo, pero no quiero que mi papá me ayude, para levantarme y un día llegar y decirle ´yo pude solo´, entonces, obviamente, yo me voy a reconciliar con mi papá".

En contraste, Emiliano reconoce que, en la actualidad, es muy poco lo que ve a sus hijas y no porque la madre de las menores no se lo permita, sino porque él ha decido mantenerlas lejos del foco pú8blico.

Lee también

"Me gustaría ver a mis hijas más, casi no las veo, la neta, ¿pa´qué te voy a mentir?, porque este ambiente no es como para ellas, no es que no me dejen verlas ni nada, o sea no hay ningún problema, me dejan verlas y todo", precisó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Indirecta para Nodal? Exviolinista sorprende con look inspirado en ‘Amarte duele’ y las redes explotan. Foto: Carlos Mejía / El Universal / Tomada de TikTok

¿Indirecta para Nodal? Exviolinista sorprende con look inspirado en ‘Amarte duele’ y las redes explotan

Eiza González. Foto: (AP Photo/Chris Pizzello)

Eiza González destila glamour y belleza con extravagante vestido de plumas en Los Ángeles

¿Qué pasó con Paola Suárez, de 'Las Perdidas'? Esto se sabe del choque contra un camión repartidor. Foto: Instagram

¿Qué pasó con Paola Suárez, de 'Las Perdidas'? Esto se sabe del choque contra un camión repartidor

Kylie Jenner paraliza Instagram con ajustado look blanco de látex y escote extremo. (Photo by Angela Weiss / AFP)

Kylie Jenner paraliza Instagram con ajustado look blanco de látex y escote extremo

¡Bomba Real! Rey Carlos habría pedido a Trump deportar al príncipe Harry; esta sería la razón. Foto: (AP Photo/Alex Brandon, File) / AFP

¡Bomba Real! Rey Carlos habría pedido a Trump deportar al príncipe Harry; esta sería la razón

[Publicidad]