El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, , anunció este martes que autoridades federales y estatales de Tabasco detuvieron a cuatro personas por el delito de .

En el operativo, se aseguraron cuatro armas largas, equipo táctico y droga.

El titular de la SSPC resaltó que esta acción se realiza en el marco de la Estrategia Nacional para combatir la extorsión y que con esto suman más de 400 detenidos por este delito desde julio de 2025 hasta la fecha.

En Tabasco, fueron detenidas cuatro personas por cobro de piso; autoridades aseguraron armas largas y equipo táctico en el operativo. Foto: Especial
em/apr

