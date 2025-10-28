Más Información
"Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas", dice Harfuch sobre intento de atentado
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció este martes que autoridades federales y estatales de Tabasco detuvieron a cuatro personas por el delito de cobro de piso.
En el operativo, se aseguraron cuatro armas largas, equipo táctico y droga.
El titular de la SSPC resaltó que esta acción se realiza en el marco de la Estrategia Nacional para combatir la extorsión y que con esto suman más de 400 detenidos por este delito desde julio de 2025 hasta la fecha.
