Monreal reúne a diputadas tras presunto desencuentro por lugar junto a Harfuch; vicecoordinadora de Morena se pronuncia

Destituyan a Taibo “o será señalado donde se pare”: mujeres en mitin

FGR va por extradición de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

Harfuch se reúne con productores de limón en Apatzingán; homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune, afirma

Presidente de Grupo Pachuca debe presentarse ante juez por pleito legal con empresa FOX por derechos de transmisión

Bloqueos carreteros afectan a miles en la región del Bajío

“¿Qué comemos?, ¿A dónde vamos al baño?"; cientos de personas entran en desesperación al estar varados más de 24 hrs en Guanajuato

Colocan ofrenda en honor a Ximena Guzmán y José Muñoz, funcionarios de Clara Brugada asesinados hace más de 5 meses

Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: El escándalo tiene nombre y apellido: Adán Augusto y La Barredora. Mientras se revelan los nexos entre empresas de seguridad y líderes del crimen organizado, el Bajío se paraliza con bloqueos carreteros, Brasil vive un megaoperativo antinarco con saldo rojo, y en México el huachicol de ductos vuelve a fluir (pero no precisamente agua bendita).

Entre tanto caos, Gael García Bernal se convierte en embajador de la UNESCO, y el presidente del Grupo Pachuca tiene que dar la cara ante un juez por un lío con FOX Sports.

Noticias, humor y análisis sin filtro: porque en este país, la realidad siempre da más giros que una telenovela de narcos. Dale play y... ¡Entérate!

