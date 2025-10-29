Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: El escándalo tiene nombre y apellido: Adán Augusto y La Barredora. Mientras se revelan los nexos entre empresas de seguridad y líderes del crimen organizado, el Bajío se paraliza con bloqueos carreteros, Brasil vive un megaoperativo antinarco con saldo rojo, y en México el huachicol de ductos vuelve a fluir (pero no precisamente agua bendita).

Entre tanto caos, Gael García Bernal se convierte en embajador de la UNESCO, y el presidente del Grupo Pachuca tiene que dar la cara ante un juez por un lío con FOX Sports.

Noticias, humor y análisis sin filtro: porque en este país, la realidad siempre da más giros que una telenovela de narcos. Dale play y... ¡Entérate!