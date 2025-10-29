Más Información
Monreal reúne a diputadas tras presunto desencuentro por lugar junto a Harfuch; vicecoordinadora de Morena se pronuncia
Harfuch se reúne con productores de limón en Apatzingán; homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune, afirma
Presidente de Grupo Pachuca debe presentarse ante juez por pleito legal con empresa FOX por derechos de transmisión
“¿Qué comemos?, ¿A dónde vamos al baño?"; cientos de personas entran en desesperación al estar varados más de 24 hrs en Guanajuato
Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: El escándalo tiene nombre y apellido: Adán Augusto y La Barredora. Mientras se revelan los nexos entre empresas de seguridad y líderes del crimen organizado, el Bajío se paraliza con bloqueos carreteros, Brasil vive un megaoperativo antinarco con saldo rojo, y en México el huachicol de ductos vuelve a fluir (pero no precisamente agua bendita).
Entre tanto caos, Gael García Bernal se convierte en embajador de la UNESCO, y el presidente del Grupo Pachuca tiene que dar la cara ante un juez por un lío con FOX Sports.
Noticias, humor y análisis sin filtro: porque en este país, la realidad siempre da más giros que una telenovela de narcos. Dale play y... ¡Entérate!
