Despiden a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan; llueven reclamos al gobernador

“No mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México”: esposa de Manzo durante homenaje al alcalde

Luisa Alcalde condena “politiquería” tras asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan; pide se haga justicia

Ligan arma del asesino de Manzo con grupos delictivos; alcalde contaba con 14 elementos de la GN: Harfuch

México avanza a las semifinales del Mundial Femenil Sub-17; derrota a Italia en tanda de penales

Crímenes de impacto en Michoacán: Los asesinatos que han conmocionado al estado durante el 2025

García Harfuch agradece ofrecimiento de apoyo a Landau, tras asesinado de alcalde de Uruapan; "toda cooperación es bienvenida"

VIDEOS Así se vivió el momento del ataque contra el alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado en festividad por Día de Muertos

En junio, Carlos Manzo agradeció respaldo de Sheinbaum; destacó envío de tropas de élite contra delincuencia

Proliferan en Tamaulipas y Sonora armas calibre 50

Un desmadre funcional: entrevista a Amaury Colmenares

Día de muertos: ni tan antiguo ni tan prehispánico

Buenos Aires.- El presidente de , Javier Milei, designó este domingo al diputado Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, en reemplazo de , quien renunció el pasado viernes.

"Tenemos ministro del Interior. Bienvenido, 'Colo' Santilli", anunció Milei en un mensaje en la red social X.

Santilli, de 58 años y dirigente de la fuerza conservadora Propuesta Republicana (Pro), reemplazará al frente del a Catalán, quien dimitió en la noche del viernes, pocos minutos después de que renunciará Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete del Gobierno.

"Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro", expresó Milei en su mensaje.

Santilli, diputado nacional desde finales de 2021, encabezó recientemente la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de la formación gobernante de ultraderecha La Libertad Avanza, que el Pro apoyó en estos comicios.

La lista liderada por Santilli fue la más votada en la provincia de Buenos Aires, lo que ayudó a consolidar el amplio triunfo de La Libertad Avanza a nivel nacional el pasado 26 de octubre.

El viernes último, tras una ola de rumores y fuertes tensiones al interno del Gobierno de Milei, Francos y Catalán presentaron su renuncia.

La misma noche del viernes, Milei ya había designado al portavoz presidencial, Manuel Adorni, para reemplazar a Francos como jefe de Gabinete.

