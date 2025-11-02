Buenos Aires.- El presidente de Argentina, Javier Milei, designó este domingo al diputado Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Lisandro Catalán, quien renunció el pasado viernes.

"Tenemos ministro del Interior. Bienvenido, 'Colo' Santilli", anunció Milei en un mensaje en la red social X.

Santilli, de 58 años y dirigente de la fuerza conservadora Propuesta Republicana (Pro), reemplazará al frente del Ministerio del Interior a Catalán, quien dimitió en la noche del viernes, pocos minutos después de que renunciará Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete del Gobierno.

TENEMOS MINISTRO DEL INTERIOR:

Bienvenido Colo Santilli.



Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro.… pic.twitter.com/8IHIUkVT5O — Javier Milei (@JMilei) November 2, 2025

"Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro", expresó Milei en su mensaje.

Santilli, diputado nacional desde finales de 2021, encabezó recientemente la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de la formación gobernante de ultraderecha La Libertad Avanza, que el Pro apoyó en estos comicios.

La lista liderada por Santilli fue la más votada en la provincia de Buenos Aires, lo que ayudó a consolidar el amplio triunfo de La Libertad Avanza a nivel nacional el pasado 26 de octubre.

El viernes último, tras una ola de rumores y fuertes tensiones al interno del Gobierno de Milei, Francos y Catalán presentaron su renuncia.

La misma noche del viernes, Milei ya había designado al portavoz presidencial, Manuel Adorni, para reemplazar a Francos como jefe de Gabinete.

