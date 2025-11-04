Más Información

São Paulo.- Más de 30 supuestos integrantes del fueron detenidos, acusados de ejecutar homicidios y expandir el tráfico de drogas en el estado brasileño de Bahía, en el noreste del país.

La operación, llamada "Freedom", tiene el objetivo de desarticular el núcleo armado y financiero de la banda, informó la Policía Civil del estado de Bahía en un comunicado en el que no citó el nombre de la organización, aunque sí precisó que tiene origen en el estado de .

Según medios locales, los detenidos pertenecen al Comando Vermelho, la misma banda que fue blanco del cruento megaoperativo de la semana pasada, que dejó más de un centenar de muertos en dos complejos de favelas de Río de Janeiro.

Según el medio 'g1', entre los detenidos se encuentra un hombre señalado como jefe de la facción criminal en Salvador y su pareja, responsable del control financiero de la organización.

El operativo policial se ha ejecutado de forma simultánea en los estados de Bahía y Ceará y, hasta el momento, ha resultado en la detención de 31 personas y el cumplimiento de 46 mandatos de búsqueda y aprehensión.

En total, más de 90 órdenes judiciales fueron expedidas y serán cumplidas a lo largo del día, según el comunicado de la Policía.

Además de las detenciones, la Justicia determinó el bloqueo de 51 cuentas bancarias vinculadas al grupo investigado.

Los objetivos del operativo, que contó con la participación de más de 400 policías civiles y militares, son sospechosos de estar involucrados en homicidios y en la expansión del tráfico de drogas en Salvador y otras ciudades de Bahía.

Se espera que los resultados de esta acción contribuyan a la resolución de cerca de 30 asesinatos ocurridos en la capital bahiana, de acuerdo con el Departamento de Homicidios y Protección a la Persona (DHPP).

La operación busca debilitar la estructura de la organización criminal en el noreste de Brasil, incautarse de armas y bienes, y detener a los líderes para interrumpir el flujo de recursos ilícitos.

mcc

