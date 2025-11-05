Más Información

Asunción.- El nuevo presidente pro tempore de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), el paraguayo César Rossel, advirtió este miércoles sobre la creciente violencia política que, según dijo, enfrentan actualmente las instituciones electorales de América del Sur, Centroamérica y .

Rossel, quien es miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de Paraguay, consideró que la violencia política es un tema que "marca la agenda de estos últimos años" y se ha extendido más allá de los procesos electorales.

"Esa violencia del sistema electoral, del proceso electoral, ahora nos alcanza a nosotros, a las instituciones y a los magistrados y a la gente que va a la cabeza de los organismos", indicó Rossel en la ceremonia de apertura de la XVII Conferencia de la Uniore, que se reúne en Asunción este miércoles y jueves.

"Y no conformes con destruir el proceso (electoral), ahora también quieren destruirnos a nosotros", añadió el funcionario ante las 24 delegaciones de los 17 países participantes del encuentro.

Destacó que además de la violencia política a la que -aseguró- son "permanentemente sometidos", también sufren "violencia presupuestaria" por parte de los gobiernos.

Rossel asumió este miércoles la presidencia temporal de la Uniore hasta 2027.

Ciberseguridad e IA, temas pendientes para su inclusión en elecciones

Por su parte, el presidente del TSJE de Paraguay, Jaime Bestard, dijo en un discurso que "los temas fundamentales" de debate son la ciberseguridad, el uso de la inteligencia artificial y "la amenaza permanente" que -dijo- existe contra los entes electorales "en la mayoría de nuestros países".

"Amenazas a los organismos, amenazas a las personas que componen los organismos electorales hasta casi un nivel de violencia, un nivel de agresividad. Creo que esos son los temas fundamentales que tenemos que encarar y debatir", señaló el titular del TSJE.

Uno de los ejes de las discusiones de esta jornada fue la seguridad electoral, una "condición indispensable para la integridad de las elecciones", sostuvo a su tiempo el vicepresidente del TSJE, Jorge Bogarín.

El funcionario advirtió que la ciberseguridad se ha convertido "en un componente esencial de la integridad electoral", al tiempo que destacó como "verdaderos desafíos" la protección de los datos, la trazabilidad de los sistemas electorales, la lucha contra la desinformación y los ataques digitales.

Creada en Venezuela en 1991, la Uniore es una entidad no gubernamental que está integrada por 33 organismos electorales de Suramérica, Centroamérica y el Caribe.

